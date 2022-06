Zastavia blesky lavíny? Pozrite sa, kedy bude Černák bojovať o tretí Stanley Cup

NEW YORK. Tampa Bay Lightning s Erikom Černákom postúpili do finále bojov o Stanley Cup tretíkrát za sebou. New York Rangers zdolali v zápase číslo 6 a vyhrali 4:2 v sérii.

Vo finále sa stretnú s Coloradom Avalanche, ktorý porazil Edmonton Oilers vo štvorzápasovej sérii.

Černák, ktorý môže vyhrať Stanley Cup opäť po rokoch 2020 a 2021.

Rozpis vrcholu NHL je známy.