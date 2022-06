Černák napodobnil Hossu. Chceme ďalší pohár, vyhlásil po postupe

Hráči Lightning vyhrali 11 sérií play off za sebou, čo je tretia najdlhšia séria v histórii NHL. New York Islanders v rokoch 1980-84 uspeli 19-krát v rade a Montreal Canadiens 13-krát v rokoch 1976-80.

Tréner Jon Cooper vyhral 82. zápas v play off a vyrovnal sa na dvanástom mieste v histórii Toevi Blakeovi.

Nechcú sa uspokojiť s finále

Dvadsaťpäťročný Černák, ktorého "blesky" draftovali v roku 2015 v 2. kole, odohral v šiestom zápase proti Rangers takmer 20 minút.

"Je to neskutočné, všetci sa veľmi tešíme, že sme opäť postúpili do finále Stanleyho pohára. Dokázali sme to trikrát za sebou. S tým sa však nechceme uspokojiť, máme v nádrži dostatok paliva a ideme do finále s cieľom získať ďalší pohár. Nemôžeme sa dočkať finálovej série," povedal slovenský obranca pre Bally Sports Sun.