SZĽH usporiadal medzinárodný kongres. Tréneri riešili, ako udržať deti pri hokeji

V rámci hokejových majstrovstiev sveta do 18 rokov sa v pondelok v Bratislave uskutočnil medzinárodný trénerský kongres za účasti takmer 250 mládežníckych trénerov.
Hlavnou témou kongresu, ktorý pripravilo Oddelenie metodiky a vzdelávania Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), bolo trénovanie novej generácie.
Obsah kongresu bol postavený na praktických skúsenostiach trénerov z každodennej praxe - či už na ľade, v telocvični alebo na ihrisku.
Zameraný bol na témy, ako napríklad motivácia detí k športu, komunikácia a spolupráca s rodičmi, nastavovanie pravidiel a budovanie tímovej kultúry, rozvoj zručností bez zbytočného tlaku či vytváranie prostredia, kam sa deti tešia vracať.
Stop odlivu hráčov a dôraz na inklúziu
„Témou kongresu bolo trénovanie budúcej generácie hráčov a s tým spojené aj vytváranie vhodného prostredia, v ktorom môžu naplniť svoj potenciál. Mali sme tu do 250 trénerov, primárne zo Slovenska, ale aj z Rakúska, Maďarska či okolitých krajín a verím, že kongres bol plodný.
Priniesli sme témy, ktoré sú, respektíve sa dotýkajú mládežníckeho športu, hlavne odchodov alebo odlivu hráčov zo športu. Ako udržať mládež v športe a nehovoriť len o výsledkoch, respektíve výhrach a prehrách, ale hovoriť hlavne o benefitoch športovania, o inklúzii a o rozvoji mladých nádejných športovcov,“ uviedol pre TASR Nicolas Struhár, riaditeľ oddelenia metodiky a vzdelávania SZĽH.
Súčasťou medzinárodného kongresu bolo viacero odborníkov a špecialistov v oblastiach vzdelávania trénerov, trénerstva v mládežníckom športe a prenesenia výskumu do každodennej praxe. Po prednáškach bol na programe trénerský workshop, respektíve moderovaná diskusia.
Program sa následne prirodzene prepojil s atmosférou šampionátu, a to návštevou zápasu medzi USA a Nemeckom na MS do 18 rokov v Bratislave. Hoci väčšina prednášajúcich sa zameriava na vzdelávanie trénerov a mládežnícky šport všeobecne, prišiel hosť aj priamo z hokejového prostredia.
„Chceli sme trošku osviežiť konferenciu, lebo konferencia sama o sebe je orientovaná všeobecne na mládež. Náuka zručností alebo motorických zručností v hokeji je dosť špecifická téma, ale chceli sme tam vložiť nejakú vsuvku pre trénerov, aby to trošku oživila.
Tie poznatky sú naozaj najčerstvejšie, pretože Vladislav Bespomoščnov, ktorý nám prednášal, je zapojený do výskumných prác alebo vedeckých prác, ktoré sa priamo zaoberajú aktuálne týmito poznatkami a pracuje aj pre klub NHL, takže je to pre nás obrovský prínos,“ pokračoval Struhár.
Všestrannosť ako kľúč k vyššiemu potenciálu
Kongres, aj výberom hostí z prostredia mimo hokeja, kládol dôraz na všestrannosť a jej dôležitosť v mládežníckom hokeji.
„Všestrannosť je veľmi kľúčová a čo viac, tá všestrannosť nám zdvíha potenciál hráčov, pretože ak sa hráči budú, alebo ak my ako tréneri budeme špecializovať hráčov len na jeden šport, môže to zapríčiniť práve to, že oni ten svoj potenciál nadobudnú len v určitých danostiach v rámci toho športu.
Ale všestrannosť môže priniesť rozmanitosť v rámci motorických zručností, ktoré potom využívajú, ako sme videli aj v jednej z prednášok, konkrétne tej hokejovej. Môžu byť naozaj veľmi efektívne, ak tí hráči, respektíve deti sa stretávajú s čo najviac stimulmi v športe.
Ale to vieme aj v živote. Čím viac skúseností a rozmanitých skúseností máme, tým ostrieľanejší sme v práci, ktorú vykonávame,“ dodal riaditeľ oddelenia metodiky a vzdelávania SZĽH.