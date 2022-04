Vyrastie tam nový Ďaloga? SZĽH otvoril novú multifunkčnú plochu

Tu sa naučia základy a neskôr budú môcť prejsť do väčších klubov a to pomôže rozvoju slovenského hokeja,“ citoval Šatana portál hockeyslovakia.sk.

SZĽH chce touto cestou priblížiť ľadové plochy deťom, aby vo svojich korčuliarskych a hokejových začiatkoch nemuseli za ľadom cestovať, čím prirodzene rozširuje hráčsku základňu.

V lete budú plochy pokryté multifunkčným povrchom, na ktorom je možné prevádzkovať viacero ďalších športov potrebných pre pohybový rozvoj detí.

„Je to splnením sna pre generácie, ktoré sa o to snažili od 70. rokov. Je to príležitosť, ako vrátiť našej mládeži dlh, ktorý naša generácia voči nim mala.

V prvom rade chceme odstrániť korčuliarsku negramotnosť a pracovať s deťmi, ktoré sa chcú baviť a je to aj cesta, ako ich dostať od moderných technológii, aby sa venovali športu a svojmu zdraviu,“ povedal primátor mesta Stanislav Horník.