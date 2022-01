Šatan apeluje na vládu kvôli deťom. Hovorí o kritických mínusoch

BRATISLAVA. Vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) bojuje za obnovenie mládežníckych súťaží. V uplynulých dňoch intenzívne rokovalo s predstaviteľmi štátu. Vláda SR môže súťažné a tréningové dianie v mládežníckom športe povoliť už na stredajšom zasadnutí. V pondelok schválila návrat fanúšikov na tribúny do 25 percent kapacity hľadiska v režime OP. "Od začiatku sezóny nám viac ako dvesto detí odišlo do zahraničných klubov, čo je asi desať hokejových mužstiev. To sú kritické počty a kritické mínusy. Len v minulom roku sme museli zrušiť viac ako štyritisíc zápasov, v tejto sezóne ďalších osemsto. Sú to nenahraditeľné škody do budúcnosti," zdôraznil prezident SZĽH Miroslav Šatan na webe hockeyslovakia.sk.

Hlavná požiadavka je režim OTP: "Bol zavedený aj v covidovom automate, ktorým sme sa riadili na začiatku sezóny v októbri. Za istých bezpečnostných opatrení mládežnícky hokej prebiehal a potrebovali by sme, aby sa to do tohto stavu vrátilo. Takto šport funguje aj vo všetkých okolitých krajinách. Následky už cítime. Deti odchádzajú do zahraničných klubov, sú demotivované a niektoré sa už ani nevrátia. Potrebujeme stabilné rozhodnutie, ktoré bude dlhodobé a nie iba na pár týždňov, po ktorých sa opäť zmení. Tak ako v biznise si ľudia potrebujú dlhodobo plánovať, tak aj rodičia musia mať dôveru, že systém pre slovenské deti vydrží a deti budú môcť športovať za dodržiavania istých pravidiel a nebudú musieť odchádzať do zahraničia."