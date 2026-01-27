    Švédsko hlási zmeny v olympijskej nominácii, dvoch hráčov vyradilo zranenie

    Hokejisti Švédska oslavujú gól v zápase o bronz Švédsko - Dánsko na MS v hokeji 2025.
    Hokejisti Švédska oslavujú gól v zápase o bronz Švédsko - Dánsko na MS v hokeji 2025. (Autor: TASR/AP)
    27. jan 2026 o 19:18
    Švédski hokejisti budú jedným zo súperov Slovenska.

    Vedenie švédskej hokejovej reprezentácie dopísalo na súpisku pre olympijský turnaj v Miláne útočníka Marcusa Johanssona z Minnesoty Wild a obrancu Hampusa Lindholma z Bostonu Bruins.

    V kádri nahradili dvojicu hráčov, ktorých vyradili zranenia - centra Lea Carlssona (Anaheim Ducks) a zadáka Jonasa Brodina (Minnesota Wild).

    Johansson mal úspešný štart do sezóny, 35-ročný krídelník si v 47 zápasoch v drese Wild pripísal 33 bodov za 12 gólov a 21 asistencií.

    V útoku „troch koruniek“ nahradí mladíka Carlssona, ktorý 16. januára podstúpil operáciu stehna a mal by pauzovať tri až päť týždňov.

    Tridsaťdvaročný Lindholm nazbieral v 39 stretnutiach za Bruins 16 bodov za tri góly a 13 asistencií, pričom v priemere odohral 22:04 min. na zápas. Pôvodne nominovaný Brodin nemôže štartovať na ZOH 2026 pre zranenie v dolnej časti tela.

    Švédski hokejisti budú jedným zo súperov Slovenska v základnej B-skupine olympijského turnaja, vzájomný súboj v aréne PalaItalia Santa Giulia je na programe 14. februára o 12.10 h.

    Ešte predtým nastúpia severania proti domácim Talianom (11. februára o 21.10) a rivalom z Fínska (13. februára o 12.10). Informáciu priniesol server TSN.ca.

    dnes 19:18
