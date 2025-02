Surovému premiéra na striedačke Slovana nevyšla. Je to väčšia zodpovednosť, hovorí

"Žilina je za posledné dva mesiace najlepšie mužstvo ligy podľa štatistík aj herne. Mala dobré výsledky. Po tej zmene, čo sa tu udiala, sme potrebovali hlavne impulz do mužstva. Bola tam energia, chalani to oddreli. V prvej tretine mali hostia šance, ktoré našťastie neskončili v našej bránke.

V druhej sme vyrovnali, no Žiline sme dovolili tie brejky, ktoré má najlepšie v lige. Bol to taký remízový zápas, ktorý pre nás nedopadol dobre. To mrzí, pretože záverečné oslabenie 3 na 4 sme ubránili, no hneď na to sme dostali gól," povedal 43-ročný bývalý útočník.

Surový doteraz pôsobil len v pozícii asistenta. Najprv v Banskej Bystrici, potom v Michalovciach a do soboty aj v Slovane. Vedenie ho po prepustení Oremusa povýšilo.

"Samozrejme, je to väčšia zodpovednosť, keď už máte na starosti všetko. Je to pre mňa veľká výzva aj česť trénovať taký veľký tím, ako je Slovan. A hlavne po takom skvelom trénerovi, ako bol pán Oremus.

Čo sa udialo, sa udialo, je to súčasť hokejového života. Jednoducho sme teraz tu a pracujeme na sto percent, aby sa Slovan dostal pred koncom základnej časti do hernej pohody," pokračoval.

Slovan prehral štvrtý duel v sérii a už šiesty domáci za sebou. Patrí mu 6. priečka v tabuľke. Na piatu Bystricu stráca dva body, na vedúce Košice 13.

"Tabuľka je veľmi vyrovnaná, samozrejme chceme byť čo najvyššie, ako každé iné mužstvo, ale vyzerá to tak, že bodové rozdiely po základnej časti budú veľmi vyrovnané," dodal.