Vývoj mu zabrzdili zranenia. Slovenský útočník prichádza na Spiš reštartovať kariéru

Slovenský hokejista Ľubomír Kupčo sa stal novou posilou HK Spišská Nová Ves. Dvadsaťtriročný útočník podpísal s „rysmi“ viacročnú zmluvu a čaká ho debut v najvyššej slovenskej súťaži.
Kupčo odišiel v 15. rokoch do Česka, kde najskôr pôsobil v mládežníckom tíme Plzne a neskôr v Karlových Varoch.
V roku 2022 sa presunul do zámoria a dve a pol sezóny strávil v americkom Des Moines Buccaneers, ktoré hrá americkú USHL. V ročníku 2024/2025 sa vrátil do Česka a v drese Karlových Varov odohral tri zápasy v extralige, v ktorých strelil aj jeden gól. Sezónu mu však skomplikovali zranenia, pre ktoré odohral dokopy 12 stretnutí.
Vlaňajší ročník strávil na hosťovaní v HC Baník Sokolov v druhej najvyššej lige. Tam mal v 31 dueloch bilanciu štyri góly a tri asistencie.
„Sme veľmi radi, že sme sa s Ľubom Kupčom dohodli na viacročnej zmluve. Ide o talentovaného hráča, ktorý má za sebou výbornú mládežnícku kariéru, keď sa dokázal presadiť v jednej z najlepších juniorských súťaží USHL.
Posledné dve sezóny pôsobil v organizácii Karlových Varov, kde, bohužiaľ, jeho vývoj zabrzdili zranenia. Som presvedčený o tom, že ak Ľubo bude zdravý, bude veľkým prekvapením pre slovenského hokejového fanúšika. Je to výborný korčuliar, ktorý má kvalitné ofenzívne schopnosti.
Veríme, že sa presadí v našom drese a znova naštartuje svoju sľubnú kariéru,” povedal generálny manažér klubu Richard Rapáč. Kupčo reprezentoval Slovensko na jednom svetovom šampionáte do 20 rokov.