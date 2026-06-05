Patril k najlepším v lige. Kanadský brankár po dvoch sezónach končí v Žiline

Kanadský hokejový brankár Connor LaCouvee v novej sezóne nebude pokračovať v drese Žiliny. Vlci to v piatok oznámili na svojej oficiálnej stránke.
Tridsaťdvaročný LaCouvee prišiel do Žiliny pred dvoma rokmi z Dukly Trenčín. V ročníku 2025/2026 odchytal 36 stretnutí, v ktorých dosiahol 91,98-percentnú úspešnosť zákrokov a trikrát si udržal čisté konto.
„Connorovi ďakujeme za prístup a výsledky, ktoré prinášal počas dvoch sezón strávených u nás. V novom pôsobisku mu prajeme veľa úspechov,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva klubu František Skladaný.