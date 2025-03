Z očakávaného súboja nič nebude. Dvorský proti Slafkovskému nenastúpi, tréner St. Louis reaguje

ST. LOUIS. Keď slovenskí hokejisti do 18 rokov získali v roku 2021 striebro na Hlinka Gretzky Cupe, hovorilo sa o nich ako o nastupujúcej úspešnej generácii.

Fanúšikovia na Slovensku po prvom zápase okamžite smerovali svoju pozornosť do kalendára, pretože v noci na stredu bude St. Louis čeliť Montrealu.

To sa ale nestane. Tréner Blues Jim Montgomery po úspešnom debute nezaradil 19-ročného stredného útočníka do zostavy pre duel s Canadiens.

Dvaja spoluhráči z reprezentácie - Juraj Slafkovský a Dalibor Dvorský - by sa mohli stretnúť vo vzájomnom zápase. Prvýkrát na najvyššej úrovni.

St. Louis aktuálne držia „na západe" posledné postupové miesto do play-off a pri ceste do vyraďovacej fázy potrebujú získať každý bod. Rovnako je na tom aj Montreal.

Dvorský do prvého zápasu naskočil nečakane, s tímom neabsolvoval ani jeden tréning či ranné rozkorčuľovanie. Aj tento fakt ovplyvnil to, že do stretnutia proti Montrealu nenastúpi.

„S jeho prvým zápasom v lige sme boli spokojní. Ukázal hokejové myslenie a dobrú prácu s pukom," pochválil Dvorského Montgomery.

„Dnes dostane príležitosť korčuľovať s tímom, zajtra bude zase trénovať. Uvidí NHL zápas z inej perspektívy a môže sa dozvedieť, prečo sme v poslednom čase dosiahli úspech," uzavrel skúsený kouč.

St. Louis privítajú Montreal na domácom ľade od 1:00 stredoeurópskeho času.