ONLINE: St. Louis Blues - Vegas Golden Knights dnes, NHL LIVE (Dvorský)

Hokejisti tímov St. Louis Blues a Vegas Golden Knights dnes nastúpia na svoj ďalší zápas v základnej časti NHL.
V drese domácich sa predstaví slovenský útočník Dalibor Dvorský.
Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: St. Louis Blues - Vegas Golden Knights dnes (hokej, NHL, Dalibor Dvorský, výsledok, piatok, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
02.01.2026 o 21:00
St. Louis
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vegas
Prenos
Hokejisté z Las Vegas bodovali proti St.Louis devětkrát v řadě (5-2-2-0), Blues doma soupeře z města hazardu porazili v základní hrací době naposledy v listopadu 2021, z dalších šesti zápasů zde vybojovali pouhý bodík. V letošní sezóně se hraje na ledě celku z Missouri podruhé, předchozí duel skončil tradičním nezdarem domácích 1:4, skóre pro vítěze pečetil Hertl.
Vegas Golden Knights
Hosté dokonce přijíždějí zatíženi třízápasovou šňůrou porážek, pouze při přestřelce s Coloradem 5:6 po prodloužení vybojovali bod. Poté nestačili v závěru roku na Minnesotu 2:5 a Nashville 2:4. Stále se ovšem drží v postupové osmičce Západní konference.
V kanadském bodování zlatých rytířů jsou nejvýše Jack Eichel(12+29) a Mitchell Marner (9+31), nejlepším střelcem je český reprezentant Tomáš Hertl (15+15) spolu s Pavlem Dorofejevem (15+13).
Hosté dokonce přijíždějí zatíženi třízápasovou šňůrou porážek, pouze při přestřelce s Coloradem 5:6 po prodloužení vybojovali bod. Poté nestačili v závěru roku na Minnesotu 2:5 a Nashville 2:4. Stále se ovšem drží v postupové osmičce Západní konference.
V kanadském bodování zlatých rytířů jsou nejvýše Jack Eichel(12+29) a Mitchell Marner (9+31), nejlepším střelcem je český reprezentant Tomáš Hertl (15+15) spolu s Pavlem Dorofejevem (15+13).
St. Louis Blues
Domácí vstoupili do nového roku debaklem 1:6 na ledě Colorada v Denveru, kde bylo prakticky hotovo už za pět minut. Předtím podlehli doma 2:4 Buffalu a tak se potřebují chytit, na postup do Stanleyova poháru ztrácejí v polovině základní části tři body, ale mají odehráno více zápasů než rivalové.
Útok St.Louis je druhý nejslabší v konferenci, nejproduktivnějším hráčem je Ryan Thomas (9+20), v celkovém pořadí ligy až na 89. místě.
Domácí vstoupili do nového roku debaklem 1:6 na ledě Colorada v Denveru, kde bylo prakticky hotovo už za pět minut. Předtím podlehli doma 2:4 Buffalu a tak se potřebují chytit, na postup do Stanleyova poháru ztrácejí v polovině základní části tři body, ale mají odehráno více zápasů než rivalové.
Útok St.Louis je druhý nejslabší v konferenci, nejproduktivnějším hráčem je Ryan Thomas (9+20), v celkovém pořadí ligy až na 89. místě.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: