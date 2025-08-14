    Od Mikitu po Dvorského. Viete ktorý Slovák zatajoval Gretzkého? (kvíz)

    Dalibor Dvorský počas debutu v NHL za tím St. Louis Blues.
    Dalibor Dvorský počas debutu v NHL za tím St. Louis Blues.
    Otestujte si vedomosti v letnom športovom kvíze.

    Pre mnoho slovenských športových fanúšikov je to stále jedna z najsledovanejších a najobľúbenejších slávnych profesionálnych súťaží.

    Zámorská National Hockey League (NHL) sa stala javiskom aj pre viacero slovenských hokejových hviezd. Slovenská stopa v NHL je motívom letného kvízu Sportnetu.

    Viete, ktorí traja slovenskí hokejisti tvorili produktívnu formáciu St. Louis Blues, prezývanú Slovak line či Slovak pack? Alebo ktorý slovenský hokejista si zahral v jednom tíme so slávnym Wayneom Gretzkým, býval s ním v hotelovej izbe a občas ho musel zatajovať pred médiami či fanúšikmi?

    Vyskúšajte si, ako ste na tom s vašimi vedomosťami.

    Od Mikitu po Dvorského. Viete ktorý Slovák zatajoval Gretzkého? (kvíz)
