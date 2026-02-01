ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (44. kolo)

HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 44. kola Tipsport ligy.
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 44. kola Tipsport ligy.
Sportnet|1. feb 2026 o 12:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 44. kola Tipsport ligy: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín.

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 44. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 44. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
01.02.2026 o 15:00
44. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
V 44. kole Tipsport ligy sa v Spišskej Novej Vsi stretnú dva tímy s rozdielnymi ambíciami, domáci bojujú o miestenku v prvej osmičke, zatiaľ čo Trenčín sa snaží odraziť z predposlednej priečky tabuľky.

HK Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves vstupuje do 44. kola z 8. miesta tabuľky so skóre 104:119 a ziskom 57 bodov. Rysy v poslednom období nabrali slušnú formu, čo potvrdzujú aj výsledky z uplynulých piatich duelov. Na domácom ľade si poradili so Žilinou (2:1 po predĺžení), Banskou Bystricou (5:2), Prešovom (6:3) aj Zvolenom (5:2). Jediným zaváhaním bola prehra práve v Banskej Bystrici (4:6).

HK DUKLA Trenčín

Na opačnej strane stojí HK DUKLA Trenčín, ktorá sa trápi na predposlednom 11. mieste so skóre 99:125 a 50 bodmi. Dukla prehrala štyri z posledných piatich zápasov a strieľa pomerne málo gólov. Nestačila na Košice (1:2), Michalovce (2:4), Slovan (1:6) ani Poprad (1:3). Jedinou svetlou výnimkou bolo víťazstvo v Liptovskom Mikuláši (2:1), ktoré však zatiaľ neodštartovalo výraznejší obrat.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

