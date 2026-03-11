Každý má svojho Martela. Séria Spišiakov a Michaloviec môže zrodiť novú rivalitu

Hokejisti Spišskej Novej Vsi vstúpia do série predkola play off Tipsport ligy proti Michalovciam v pozícii favorita.
Vďaka lepšiemu umiestneniu po základnej časti budú mať v úvode výhodu domáceho prostredia a útočník Marek Viedenský verí, že v ňom zamieria za postupom. „Ak sa budeme držať našej hry, tak zvíťazíme,“ uviedol Viedenský pre TASR.
Skúsený útočník si uvedomuje, že aj napriek tabuľkovému rozdielu po základnej časti môže ísť o vyrovnanú sériu.
Spišiaci musia zabudnúť na sklamanie
Medzi siedmou Spišskou Novou Vsou a desiatymi Michalovcami síce bol šesťbodový rozdiel, no sumár šiestich vzájomných zápasov vyznel nerozhodne 3:3.
„Bude to veľmi náročné. Michalovce hrajú rýchly hokej, dopredu aj dozadu,“ upozornil Viedenský. Spišiaci patrili v uplynulých dvoch sezónach k popredným tímom extraligy, no v základnej časti ročníka 2025/2026 zaostali za ambíciami.
Napriek viacerým zmenám v kádri aj na trénerskom poste ostali tesne za prvou šestkou. „Naše plány boli iné. Keby sme však hrali lepšie, boli by sme inde. Teraz sa však už pozeráme na predkolo, v ktorom sa bude hrať iný hokej,“ poznamenal Viedenský.
Spišiaci budú v sérii s Michalovcami favorit a radi by nadviazali na nedávne účasti v play off. Vlani, aj napriek víťazstvu v základnej časti, stroskotali už v 1. kole (so Zvolenom), predtým sa po 3. mieste po ZČ dostali až do historického finále.
„Ak chceme uspieť, musíme zdolať kohokoľvek. Budeme mať o jednu prekážku navyše než tí, ktorí sú v prvej šestke. Nič to však nemení na tom, že chceme byť úspešní,“ pripomenul Viedenský.
Michalovce prežili turbulentný ročník, teraz chcú prekvapiť
Michalovský tím patril v uplynulých sezónach k ašpirantom na medaily, no v prebiehajúcom ročníku ustúpil z pozícií.
Dlho bol jedným z kandidátov na baráž, no tej sa mu podarilo vyhnúť. Zverenci Erika Čaládiho napokon obsadili 10. miesto a v predkole play off ich čaká siedmy tím základnej časti.
„Táto sezóna bola v michalovskom klube turbulentná, no situáciu sa podarilo stabilizovať a takisto aj náš tím. Spočiatku sme nemali také výsledky, aké sme si predstavovali.
Dostali sme sa do zlej pozície v tabuľke, no zároveň sme radi, že sme vybojovali účasť v predkole, navyše s predstihom niekoľkých zápasov. V play off sa hrá iný hokej než v základnej časti. Už sa na to tešíme,“ uviedol útočník Milan Kytnár pre TASR.
Pre skúseného centra pôjde o prvú skúsenosť s predkolom v kariére: „Väčšinou to býva tak, že sa sezóna hodnotí podľa toho, ako sa skončil posledný zápas alebo play off.
To je nová súťaž. My sa tam však najskôr musíme dostať, takže teraz je náš hlavný cieľ víťazstvo v sérii predkola. Musíme k tým zápasom pristúpiť zodpovedne, o tom to je.“
Súboj dvoch Martelov
V sérii Spišskej Novej Vsi s Michalovcami dôjde aj ku konfrontácii dvoch produktívnych kanadských útočníkov s priezviskom Martel.
Obaja sa v základnej časti prezentovali nadštandardnou produktivitou. Michalovský Jordan vyhral s 58 kanadskými bodmi tímové bodovanie a vytvoril nový rekord klubu v slovenskej extralige.
Útočník Spišskej Novej Vsi Dannick Martel začal sezónu vo fínskom Ässät Pori. Do tímu prišiel až v polovici decembra, no stačilo mu iba 27 zápasov, aby bol so 44 kanadskými bodmi (25+19) najproduktívnejší hráč Spišiakov. Jeho priemer 1,63 bodu na zápas bol jednoznačne najlepší z celej ligy.
Kytnár netají, že spoluhráčovi Jordanovi Martelovi michalovský tím pripomenie súboj o najlepšieho Martela v lige. „Toto ešte bude téma v kabíne. Určite to neostane bez povšimnutia a pripomenieme mu to.“
Tímy Spišskej Novej Vsi a Michaloviec sa v základnej časti sezóny 2025/2026 stretli šesťkrát. Vždy sa rozhodlo v riadnom hracom čase a výsledný sumár vyznieva nerozhodne - 3-3. Spišiaci zvíťazili 2:1, 5:0 a 3:2 (v), Michalovce sa tešili po výsledkoch 4:3, 3:2 (v) a 4:2.