Michalovce prekvapili favorita série hneď v úvode. Rozhodli počas troch minút

Tipsport liga - predkolo play-off, 1. zápas
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Góly: 13. Paločko (Žiak, Džugan) - 29. Sertti (Fominych, Šmida), 32. Roy (Virtanen).
Rozhodcovia: Crman, Krajčík - Knižka, Durmis, vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 2010
Spišská Nová Ves: Surák - Groch, McIsaac, Žiak, Ališauskas, Romaňák, Barcík, Sluka - D. Martel, Hain, Savoie - Šuty, Giroux, Bačo - Džugan, Paločko, Števuliak - Stas, Viedenský, Giľák
Michalovce: Glosár - Marcinko, Welsh, Meliško, Bindulis, Kubka, Sertti, Rimko - J. Martel, Roy, Virtanen - Matta, Kytnár, Spodniak - Bartánus, Šmida, Fominych - Varga, Lichanec, Hrabčák - Stahoň
/stav série: 0:1/
Hokejisti HK Dukla Michalovce zvíťazili na ľade HK Spišská Nová Ves v prvom zápase predkola play off Tipsport ligy.
V sérii hranej na tri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0. Druhý duel je na programe vo štvrtok od 17.30 opäť na ľade Spišskej Novej Vsi.
Po prvej tretine boli spokojnejší domáci, ktorých poslal do vedenia Paločko, keď v 13. minúte tečoval strelu Žiaka. Brankár hostí Glosár však v ďalšom priebehu viackrát podržal svoj tím a jeho spoluhráči v druhej tretine otočili skóre.
V 29. minúte im k tomu prispel aj nešťastný teč domáceho obrancu McIsaaca, po ktorom si michalovský obranca Sertti pripísal prvý gól v slovenskej extralige - 1:1.
O tri minúty už hostia viedli. Meliško najskôr trafil iba konštrukciu bránky, no po chybe Spišiakov v rozohrávke získal puk Virtanen a z jeho pohotovej prihrávky vyťažil Roy - 1:2.
Domáci nevyrovnali ani počas dvoch presiloviek a nepodarilo sa im to ani v závere zápasu počas hry bez brankára.