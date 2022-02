Mosnára sklamal záver zápasu, Faith pochválil organizáciu hry

Predošlých päť zápasov prinieslo tesné výsledky a žiadny sa neskončil väčším než dvojgólovým rozdielom. Aj šiesty vzájomný duel bol dlho vyrovnaný. Domáci išli do vedenia v závere 2. tretiny, keď sa ujala strela Lukáša Hamráčeka, ale nádejné skóre nezúročili.

Brankár Marcel Melicherčík držal čisté konto až do 56. minúty, keď ho v presilovke prekonal Janne Keränen. Fínsky útočník o dve minúty premenil trestné strieľanie a čistý hetrik v priebehu troch minút dokonal 17 sekúnd pred koncom.

"Ťažko sme sa presadzovali. Michalovce hrali dobre v strednom pásme, ťažko sa nám cez to chodilo. Keď sme dali v 2. tretine gól na 1:0, tak nám to pomohlo a zlepšili sme pohyb. V tretej časti sme inkasovali gól a niektorí naši hráči vtedy asi nepochopili, že aj jeden bod je dobrý.

Začali sme bezhlavo útočiť štyrmi hráčmi. To sú situácie, ktoré musíme zvládnuť. Skúsení hráči toto nemôžu robiť. Zápas by bol inak otvorený, možno by sme v predĺžení alebo nájazdoch vzali druhý bod," povedal Mosnár.