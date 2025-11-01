Košice zlomili kliatbu na Spiši a oslávili 2000. zápas v lige. Jurčák: Je za nami veľká história

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Pri štvrtom víťazstve v rade, ktoré sa zrodilo po samostatných nájazdoch v Spišskej Novej Vsi, dosiahli Košičania ďalší veľký míľnik.
Desaťnásobní majstri ako prví na Slovensku odohrali v najvyššej hokejovej súťaži zápas s poradovým číslom 2000.
„Priznám sa, že som sa o tomto čísle dozvedel až pred týmto zápasom, bolo to pre mňa prekvapenie. Je to skvelý míľnik, ja sa tomu veľmi teším a nemohli sme to lepšie osláviť ako týmto víťazným zápasom zo Spišskou.
Košice sú skvelý a najúspešnejší klub, ktorému gratulujem k tomuto míľniku a do ďalšej dvoj tisícky prajem všetko dobré,“ priznal prezident klubu Juraj Mondík, ktorý sa vrátil do funkcie v marci tohto roka.
V klube pôsobil aj v rokoch 2012 a 2017 a ako hovorí, spomienok je veľmi veľa.
„Spomínam si na mnoho dobrých aj zlých chvíľ, ťažkých aj ľahkých. Dalo by sa o tom rozprávať hodiny.
Tituly sú naozaj, len tá čerešnička na torte, sú to krásne momenty a každý jeden bol špecifický,“ dodal Mondík, ktorý má v prezidentskej vitríne tri košické tituly.
Diváci v samotnom zápase napokon videli len dva góly, ktoré ohraničili prvú tretinu.
Po necelých dvoch minútach poslal Košičanov do vedenia Simon Jellúš, ktorého do samostatného úniku vysunul svojou už sedemnástou gólovou prihrávkou v sezóne Mislav Rosandič.
Spišiaci vyrovnali necelé dve minúty pred koncom prvej tretiny, keď po skrumáži pred košickou bránkou dopravil puk do siete Dalibor Bortňák.
VIDEO: Zostrih zápasu SNV - Košice
Spišiaci ukázali starú tvár
Obe mužstvá mali aj v ďalších dvoch tretinách viacero šancí, najbližšie ku gólu bol v druhej tretine domáci obranca Jonathan Tychonick, ktorého strela poriadne roztriasla hornú časť konštrukcie košickej bránky.
Defenzívy na čele s oboma brankármi, Denisom Godlom v domácej a Patrikom Jurčákom v opačnej bránke, stáli na pevných nohách a obaja gólmani dostali honor najlepších mužov zápasu.
Ich výkon vyzdvihol aj Róbert Džugan, ktorý si pripísal asistenciu pri vyrovnávajúcom góle domácich.
„Bol to taký play off zápas, o čom svedčí aj výsledok. A bol hlavne extrémne náročný. Košice vynikajúco bránili, my takisto, brankári parádne zachytali, takže si ho diváci možno až tak neužili.
Ale bolo tam aj veľa šancí, veľa pekných akcií, ale kredit brankárom,“ povedal o zápase Džugan, podľa ktorého napriek prehre po nájazdoch ukázali Spišiaci starú dobrú tvár.
„Hrali sme dnes dobre, ale hrá sa na góly. Myslím si, že sme mali viac šancí, ale nedali sme to tam, čo určite mrzí,“ dodal Džugan.
Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2025/26
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
1.
Carter Turnbull
Banská Bystrica
16
18
10
28
2
Samuel Takáč
Slovan
16
9
13
22
3.
Oleksij Myklucha
Banská Bystrica
16
5
16
21
4.
Marc-Olivier Roy
Michalovce
16
2
18
20
5.
Jordan Martel
Michalovce
16
9
10
19
Takéto zápasy Spišská potrebuje
Po odvolaní trénera Petra Oremusa sa na lavičku Spišiakov vrátil jeho predchodca Vladimír Záborský.
„Poznáme sa dlhé roky, je tu s nami od začiatku, takže nie je to nič nové. My vieme, čo chce on a platí to aj opačne.
Vrátili sa nejaké veci, či už na tréningoch, alebo pred nimi,“ hodnotil návrat staronového trénera Džugan.
Záborský napriek prehre pri svojej obnovenej premiére na striedačke Spišiakov vyzdvihol výkon svojich zverencov.
„Hrali sme naozaj na tri a pol lajny. Niektorí hráči tam mali veľmi vysoký icetime a klobúk dole pred chlapcami ako to naozaj odbojovali. My sme potrebovali niečo také, ako sa dnes udialo. Naozaj tímový výkon a aj keď to je klišé, podporený srdcom.
Dnes ten výkon bol určite taký, aký si nejakým spôsobom predstavujeme. Aj napriek tomu, v akej zostave sme hrali, tak naozaj tí chalani bojovali jeden za druhého a bolo to vidno. Mali sme tam veľmi dobré fázy a to musíme nadviazať,“ pochválil svojich hráčov Záborský.
Spišiaci budú chcieť výkon zopakovať už v nedeľu vo veľkom derby s Popradom.
„Je väčšia pohoda, keď sa vyhráva. Hlavne, keď je to derby a príde plný zimák,“ verí vo víťazný koniec posledného zápasu pred reprezentačnou prestávkou Džugan.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Kohút ani nevedel, že pôjde rozhodnúť
Košičania potvrdili pohodu posledných dní a pripísali si štvrté víťazstvo v rade, ktoré prinieslo aj niekoľko prerušených negatívnych sérií.
Na ľade Spišskej Novej Vsi vyhrali naposledy v januári minulého roka a prerušili sériu siedmich prehier, na tretí pokus dokázali Spišiakov poraziť po nájazdoch a prvýkrát v sezóne si po extra čase odniesli zo zápasu dva body za víťazstvo. Predtým päťkrát ťahali za kratší koniec.
„Veľmi ťažký zápas, ale pokračujeme vo víťaznej šnúre a som veľmi rád. Ja som hral proti Spišskej prvýkrát, ale som rád, že sme prerušili sériu prehier na jej ľade. A oslávili ten dvojtisíci zápas Košíc v lige,“ povedal po zápase Simon Jelluš, ktorý skóroval v treťom zápase v rade.
Nielen v riadnom hracom čase, ale aj v predĺžení a v nájazdoch diali na ľade zaujímavé veci.
Predĺženie prinieslo presilovky na oboch stranách, nájazdy v piatej sérii prerušilo dlhé prezeranie videa, keď rozhodcovia skúmali, či puk spolu s brankárom Godlom neprešiel po nájazde Šimona Petráša za bránkovú čiaru. Napokon o všetkom rozhodol na konci piatej série Dávid Kohút.
„Popravde som ani nevedel, že pôjdem na posledný nájazd. Ale mám svoj, ktorý väčšinou robím, takže som vedel, čo spravím. Čakal som, kým mi to brankár otvorí a trafil som to tam,“ opísal Kohút víťazný gól, ktorý je pre neho len druhým v sezóne.
Jurčákov splnený sen
Prvé víťazné nájazdy sezóny si užil aj košický brankár Patrik Jurčák. Na rozdiel od domáceho zápasu so Slovanom do nich nešiel zo striedačky, ale po odchytanom zápase.
„Myslím si, že obidva tímy dnes veľmi bojovali a nakoniec rozhodli až tie nájazdy, čo je viac menej lotéria. Ale je to správny výsledok zápasu,“ skonštatoval Jurčák, ktorého čaká dlhšie obdobie v pozícii jednotky, keďže Dominik Riečický bude niekoľko týždňov absentovať kvôli zlomenej ruke.
Priznal, že kabína vnímala dvojtisícový míľnik a chcela v Spišskej zvíťaziť.
„Hrať za Košice je splnený sen. Som Košičan, od mala som hral za mládež a vždy som mal cieľ dostať sa do áčka.
Je za nami veľká história a sme radi, že sa nám dnes podarilo vyhrať. Myslím si, že všetci v kabíne si to aj uvedomovali. A keď hráme za Košice, tak všetci vedia, že tu je kus histórie a treba si to vážiť,“ dodal Jurčák.
Košičanov čaká v nedeľu repríza posledného finále. Do Steel Arény pricestuje pred reprezentačnou pauzou Nitra, ktorá v piatok prekvapujúco prehrala na domácom ľade s Michalovcami.
„Bude to jeden z tých ťažších zápasov, ale podľa mňa mentálne sme pripravení, aj fyzicky, aj psychicky a ideme plnou parou vpred, ideme na nich.
Verím, že prídu aj fanúšikovia. Budeme radi za ich podporu,“ verí Jelluš, ktorý si rovnako ako jeho spoluhráči praje prestávku s piatimi víťazstvami v rade.