Gólové hody v českej extralige. Sparta doma skórovala až šesťkrát, Olomouc odchádza naprázdno

Hokejisti Sparty Praha.
Hokejisti Sparty Praha. (Autor: X/Tipsport extraliga)
TASR|26. jan 2026 o 21:44
ShareTweet0

Rayen Petrovický a Silvester Kusko v drese hostí nebodovali.

Česká extraliga - predohrávka, 46. kolo

HC Sparta Praha - HC Olomouc 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)

Góly: 1. Shore, 3. Shore, 18. Hyka, 37. Chlapík, 52. Krejčík, 52. Raška - 12. Fridrich, 31. Ministr, 55. Doktor

Hokejisti Sparty Praha zvíťazili v domácom zápase 46. kola českej extraligy nad hráčmi Olomouca 6:3.

V tabuľke sa posunuli na siedmu priečku pred obhajcov titulu Kometu Brno, Olomouc zostal na jedenástej pozícii.

VIDEO: Gól Filipa Chlapíka proti Olomoucu

Slováci Rayen Petrovický a Silvester Kusko v službách hosťujúceho tímu nebodovali.

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Hokejisti Sparty Praha.
    Hokejisti Sparty Praha.
    Gólové hody v českej extralige. Sparta doma skórovala až šesťkrát, Olomouc odchádza naprázdno
    dnes 21:44
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»Česká hokejová extraliga»Gólové hody v českej extralige. Sparta doma skórovala až šesťkrát, Olomouc odchádza naprázdno