Gólové hody v českej extralige. Sparta doma skórovala až šesťkrát, Olomouc odchádza naprázdno

Česká extraliga - predohrávka, 46. kolo
HC Sparta Praha - HC Olomouc 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)
Góly: 1. Shore, 3. Shore, 18. Hyka, 37. Chlapík, 52. Krejčík, 52. Raška - 12. Fridrich, 31. Ministr, 55. Doktor
Hokejisti Sparty Praha zvíťazili v domácom zápase 46. kola českej extraligy nad hráčmi Olomouca 6:3.
V tabuľke sa posunuli na siedmu priečku pred obhajcov titulu Kometu Brno, Olomouc zostal na jedenástej pozícii.
VIDEO: Gól Filipa Chlapíka proti Olomoucu
Slováci Rayen Petrovický a Silvester Kusko v službách hosťujúceho tímu nebodovali.