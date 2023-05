Rozhodujúci zápas pozerali na izbe v hoteli. Škorvánek: Veľká škoda

Duel medzi Lotyšskom a Švajčiarskom im napokon radosť nepriniesol, po triumfe 4:3 po predĺžení sa napokon z postupu do štvrťfinále tešili domáci hokejisti.

Slováci mali šancu na účasť vo vyraďovačke v prípade trojbodového triumfu Švajčiarov. "Už sme sa trochu tešili, keď dali Švajčiari gól na 3:2, napokon to dopadlo, ako to dopadlo...

Zápas Lotyšsko - Švajčiarsko sledoval najprv s ostatnými hráčmi spoločne na izbe: "Keď výsledok nebol priaznivý, potom už samostatne. Všetci sme verili do poslednej sekundy, že by to mohlo dopadnúť v náš prospech, ale, žiaľ, nestalo sa."

Myslím si, že si môžeme hlavne vyčítať zápas s Kazachstanom, ale aj duel s Českom, v ktorom sme taktiež siahali na body. Určite to mrzí," povedal Škorvánek.

Bez nich Švajčiari napokon nepridali siedme víťazstvo a prišli o stopercentnú bilanciu. Ich zaváhanie znamenalo, že Slováci vypadli už v skupine.

"Veľká škoda, lebo sme ukázali, že so silnejšími súpermi vieme zahrať. Myslím si, že vo štvrťfinále by sme neboli bez šance. To už sa nedozvieme," vravel Škorvánek, ktorý netajil sklamanie:

"Mám teraz v sebe veľa emócií, ale turnaj bol určite pre mňa veľká škola do života i do hokeja. Veľmi ma mrzí, že sme boli taký kúsok od štvrťfinále a že to nevyšlo."