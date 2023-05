Frühauf: Šomrali sme na Švajčiarov, ale mali sme si to uhrať sami. Sme sklamaní

Kým väčšina slovenských hráčov sledovala zápas Lotyšsko - Švajčiarsko v hoteli, asistent trénera Peter Frühauf sedel v hľadisku Riga Areny. A po ňom hodnotil účinkovanie slovenského tímu, keďže mužstvo na turnaji končí.

Ako ste v hľadisku prežívali zápas Lotyšov proti Švajčiarom?

Boli to nervy. Trošku sme v prvej tretine šomrali na Švajčiarov, že možno do toho nedávajú všetko, ale je nič im nemôžeme vyčítať. Je to ich taktika, s akou išli do zápasu. Mali nahraté, takto to poňali, vedia prečo.