Tréner Zvolena: Dve finále a jedno semifinále za tri roky? To je výborná vizitka

Zvolenčania vstupovali do piateho finálového zápasu s cieľom zvrátiť sériu. V nej prehrávali 0:3 na zápasy, no vo štvrtom stretnutí na domácom ľade zvýšili svoje šance na úspech víťazstvom 5:2.

"Aj keď sme inkasovali ako prví, boli sme pokojní. Verili sme, že dokážeme vyrovnať. Ušiel nám však vstup do tretej tretiny, keď dali ďalší gól. Mali v kádri skúsených hráčov a už si náskok postrážili," poznamenal Hecl.

Pre Hecla išlo už o druhú finálovú prehru: "Ja som už podobný pocit raz zažil, keď som ako hráč Trenčína prehral finále. Teraz je to podobná situácia. V tejto chvíli to mrzí, ale časom to asi budeme vnímať ako úspech."

Oremus blahoželal bývalému klubu

Pre Košice ide o prvý extraligový titul po ôsmich rokoch. Pri predošlom, v roku 2015, viedol tím Peter Oremus, ktorý tentoraz pôsobil v tíme Zvolena.

Po finálovej sérii nič nevyčítal svojim zverencom a krátko po poslednom zápase si uvedomoval hodnotu striebra.