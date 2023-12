Dominancia Žiliny bola takmer zastavená. Bokroš: Festival nepremenených šancí

Jerguš Bača, hlavný tréner HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: „Prišli sme k lídrovi súťaže, ktorý vyhral 14 ligových duelov v rade, takže sme vedeli, že to bude veľmi tažké. Klobúk dole pred chlapcami za výkon, ktorý dnes predviedli. V podstate 60 minút sme držali so Žilinou krok. To, čo sme si naordinovali, sme aj splnili. Je to škoda, mrzí ma to, že sme v zápase trikrát vyhrávali a nedokázali sme to ubrániť. Na druhej strane musím povedať, že dnes sme si viackrát vyskúšali hru v oslabení, keďže vylúčení na našej strane bolo dosť, no zvládli sme ich.”