Košice aj Trenčín si zastrieľali, vedúce Nové Zámky dostali 5 gólov

Radoslav Tybor, útočník Košíc: "Výsledok je jednoznačný, ale nebolo to ľahké. Prvá tretina nebola z našej strany dobrá. 'Riči' (brankár Dominik Riečický, pozn.) nás v nej podržal. V druhej tretine nám to popadalo, potom sme sa už zamerali aj na to, aby sme si postrážili výsledok a ušetrili sily."

Ján Šimko, tréner L. Mikuláša: "Ešte stále je vývoj v extraligovej tabuľke taký, že húževnatosťou, akú sme predviedli v nedávnych zápasoch, sa stretnutia dajú zvládať. Dnes sme, pre mňa nepochopiteľne, padli do roviny priemernosti. Zápas sme stratili vo veľmi krátkom čase. Chýbala nám väčšia odvaha a húževnatosť na to, aby sme Košice viac potrápili. Resumé zápasu je jasné v prospech domácich. Verím, že sa z toho neposkladáme, pretože v krátkom čase máme pred sebou ďalší dôležitý zápas."