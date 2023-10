Skvelé výkony Topoľčian pokračujú, Skalica v šlágri kola prehrala na domácom ľade

Michal Ružička, hlavný tréner HK ESMERO Skalica: „Dnešný zápas by som rozdelil na dve časti. Prvú tretinu, kde sme boli ustráchaní, báli sme sa hrať s pukom, súper bol lepší. A potom druhú a tretiu tretinu, kde sme sa súperovi vyrovnali, hrali sme, tlačili sa do bránky, mali aj nejaké šance. Žiaľ sme prehrávali už 3:1. Keď sme znížili na 3:2, snažili sme sa so zápasom ešte niečo urobiť. Mali sme tam aj šancu, ktorú sme nevyužili. Škoda toho, že sme to nedotiahli a zápas nevyrovnali."

Ernest Bokroš, hlavný tréner Vlci Žilina: „Z môjho pohľadu sme mali hernú aj streleckú prevahu. Žiaľ, nevyužijeme najvyloženejšie šance a z nich hneď presilovky. To nie je problém jedného zápasu. To je problém dlhodobejší a stále to hráčom prízvukujeme, ale stále je to dookola to isté. Musíme na tom popracovať do budúcnosti."