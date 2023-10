Žilina si prehrala zápas v katastrofálnej druhej tretine, stratila aj post lídra súťaže

Vladimír Matejov, asistent trénera HC Topoľčany: "Snažili odčiniť prehru z Dubnice. Do zápasu sme vkročili dobre a po prvej tretine viedli 2:0. Našou nedisciplinovanosťou sme následne dostali súpera do hry. Za stavu 3:3 sme znovu zapli a začali hrať náš hokej. Dostali sme sa do vedenia 5:3, no inkasovali pri našej presilovej hre a opäť si to skomplikovali. Napokon sme duel dotiahli do víťazného konca."

Vladimír Klinga, hlavný tréner HKM Rimavská Sobota: "Z môjho pohľadu to bol dnes vynikajúci zápas z oboch strán pred výbornou diváckou kulisou. Domáci šli do trojgólového vedenia a my sme sa do zápasu vrátili až v druhej tretine. Dávame väčšinou jeden až dva góly, dnes sme sa po dlhšom čase presadili štyrikrát. Aspoň bod sme si zaslúžili. Domáci však dali o gól viac a dnes zaslúžene vyhrali. Máme mladé mužstvo, ktoré má stále veľa nedostatkov. Budeme sa ich snažiť odstraňovať."