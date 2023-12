Ľudia sa bavili a výsledky boli výborné, hodnotí Šatan úspešný Kaufland Cup

Ľudia sa bavili a výsledky boli výborné. Myslím si, že toto je to, prečo hráči hrajú hokej a samozrejme my sa tešíme, že pred domácim publikom sme podali takéto výkony," uviedol Šatan.

Viac práce mal Hlavaj, ktorý v lete prestúpil zo Slovana do Plzne. Proti bronzovému tímu z uplynulých MS viackrát podržal mužstvo a v tretej časti sa vyznamenal dôležitým zákrokom pri šanci Rihardsa Bukartsa.

"Výsledky úplne neodzrkadľujú silu toho kolektívu a nemyslím si, že by sme to vedeli zopakovať niekoľkokrát za sebou," zdôraznil Šatan a vyjadril sa aj k účasti iných reprezentácii na decembrovom turnaji.

"Teší nás, že obaja chlapci už v polovici sezóny ukázali výborné výkony. Zlepšujú sa a určite budú adeptmi na to, aby si obliekli reprezentačný dres aj na budúcoročnom svetovom šampionáte, uviedol Šatan.

Prezident SZĽH sa bližšie vyjadril k Hlavajovi:

"Je to mladý brankár, stále sa zlepšuje, čo je dobré. Verím, že tak bude ďalej pokračovať a ako sa hovorí, je na ňom, kam to až sa dotiahne. Samozrejme, že tieto výkony, čo podal, nás veľmi tešia a sú veľkým prísľubom do budúcnosti."