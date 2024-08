Dostala sa rýchlo do vedenia, no potom prebral taktovku súper. Osemnástka prehrala v generálke

Martin Dendis, hlavný tréner SR 18: "Dnešný zápas sa hral vo vysokom tempe, bol plný emócií a oba tímy si na ľade nič nedarovali. Pre náš tím je to krok správnym smerom. Päť minút pred koncom zápasu za stavu 2:4 sme vyskúšali vabank v hre bez brankára vo formáte šiestich proti piatim. Boli sme blízko zníženia na 3:4, no napokon sa súperovi podarilo skórovať do prázdnej bránky.

Napriek prehre to bol pre nás krok vpred správnym smerom. Chlapcov musím pochváliť za to, ako bez rešpektu nastúpili do zápasu, ako súťažili, keď sa hra pritvrdila a takisto bolo vidno posun v systémových veciach. Proti úradujúcemu vicemajstrovi sveta sme ukázali, že vieme hrať s každým.

Máme pred sebou veľa práce na všetkých aspektoch našej hry, krok po kroku sa chceme stále zlepšovať. Teraz musíme zregenerovať a pripraviť sa na prvý zápas na turnaji proti Švédsku."