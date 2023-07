Dvadsiatka v gólovej prestrelke zdolala Nemecko, rozhodnúť museli nájazdy

Ivan Feneš, tréner SR 20: "Pri pohľade na výsledok si treba uvedomiť, že je stred leta. Chalani sú len v začiatkoch prípravy na ľade. Za tri dni, ktoré sme s nimi dosiaľ strávili, potvrdili, že sú skvelou partiou, s ktorou sa oplatí pracovať. Zápas, samozrejme, nespĺňal kritériá, ktoré budeme vyžadovať smerom k majstrovstvám sveta. No stále to bol len prvý krok v našej príprave. Videli sme zopár výborných výkonov. Pozitívom bolo, že všetky formácie sa dokázali presadiť aj v presilových hrách. Veľa gólov padlo po individuálnych chybách na oboch stranách, my sme si však istí, že v každom ďalšom stretnutí, ktoré prídu, budú naši chalani už len lepší."

/zdroj: hockeyslovakia.sk/