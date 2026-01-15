Slovenská osemnástka v úvode šokovala Skalicu. Napokon však dostala osem gólov

Momentka zo zápasu Slovensko 18 - Skalica.
Momentka zo zápasu Slovensko 18 - Skalica. (Autor: Facebook/HK Skalica)
TASR|15. jan 2026 o 19:55
Juraj Jurík zaznamenal hetrik.

Tipos SHL - vložený zápas 60. kola

JOJ ŠPORT Slovensko - HK Skalica 3:8 (2:2, 0:2, 1:4)

Góly: 2. Tariška (Potočka), 5. Macák (Šromovský, Tóth), 57. Obušek (Repka, Tariška) - 6. Jurík (Nemec, Janík), 12. Jurík (Obdržálek, Nemec), 33. Sačkov (Špirko, Kuba), 35. Jurík (Nemec, Obdržálek), 42. Sačkov (Špirko, Kuba), 43. Hečko (Jurák, Janík), 52. Sačkov (Kuba, Novajovský), 60. Barcík (Urban, Špirko)

Rozhodovali: Rojík, Fridrich, Frimmel, Moravčík, vylúčení: 4:4 na 2 min., navyše: Obdržálek (Skalica) 5+DKZ za faul kolenom, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 76 divákov

Hokejisti Skalice si vo štvrtkovom vloženom zápase Tipos SHL poradili s JOJ ŠPORT Slovensko 18 v pomere 8:3.

Dvojgólový náskok slovenskej osemnástky zmazal v Piešťanoch ešte v prvej tretine Juraj Jurík a v druhej časti hry zavŕšil svoj hetrik.

Skalica je opäť na čele tabuľky o skóre pred Žiarom nad Hronom, pričom odohrala o zápas menej.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    dnes 19:55
