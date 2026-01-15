Slovenská osemnástka v úvode šokovala Skalicu. Napokon však dostala osem gólov

Tipos SHL - vložený zápas 60. kola
JOJ ŠPORT Slovensko - HK Skalica 3:8 (2:2, 0:2, 1:4)
Góly: 2. Tariška (Potočka), 5. Macák (Šromovský, Tóth), 57. Obušek (Repka, Tariška) - 6. Jurík (Nemec, Janík), 12. Jurík (Obdržálek, Nemec), 33. Sačkov (Špirko, Kuba), 35. Jurík (Nemec, Obdržálek), 42. Sačkov (Špirko, Kuba), 43. Hečko (Jurák, Janík), 52. Sačkov (Kuba, Novajovský), 60. Barcík (Urban, Špirko)
Rozhodovali: Rojík, Fridrich, Frimmel, Moravčík, vylúčení: 4:4 na 2 min., navyše: Obdržálek (Skalica) 5+DKZ za faul kolenom, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 76 divákov
Hokejisti Skalice si vo štvrtkovom vloženom zápase Tipos SHL poradili s JOJ ŠPORT Slovensko 18 v pomere 8:3.
Dvojgólový náskok slovenskej osemnástky zmazal v Piešťanoch ešte v prvej tretine Juraj Jurík a v druhej časti hry zavŕšil svoj hetrik.
Skalica je opäť na čele tabuľky o skóre pred Žiarom nad Hronom, pričom odohrala o zápas menej.