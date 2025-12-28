Slovenská osemnástka opäť vyhrala federálne derby. Rozhodla gólom v presilovej hre

Turnaj piatich krajín hráčov do 18 rokov
Česko – Slovensko 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly: 39. Pitter (Rípa) – 23. Tariška (Jakubec, Hrenák), 51. Botka (Válek, Šimko).
Rozhodcovia: Kunz, Pece – Stiassny, Messerli. Strely: 38:27, vylúčení: 6:7 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 96
Zostava SR 18: Hrenák – Botka, Floriš, Tóth, Dedík, Požgay, Stančík, Maršálek – Šromovský, Šimko, Tariška – Karšay, Válek, Melicherík – Š. Potočka, Macák, Brath – Obušek, Jakubec, Regináč – Kizák. Tréner: Martin Dendis.
Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov si na Turnaji piatich krajín vo švajčiarskom Zuchwile pripísala prvé víťazstvo.
Po dvoch prehrách si naši mladíci napravili chuť vo federálnom derby proti Česku a zvíťazili 2:1. Predtým ich dvakrát zdolali aj v príprave. Posledný zápas na turnaji odohrajú zverenci trénera Martina Dendisa v pondelok 29. decembra o 15:00 proti rovesníkom z Nemecka.
Tradičný súboj Česka a Slovenska nezaostal za očakávaniami ani tesne pred koncom roka. Vyrovnané stretnutie prinieslo viacero vypätých situácii, no hlavne dva kľúčové góly do siete našich susedov.
Najskôr skóre otvoril Ondrej Tariška a rozhodujúci presný zásah strelil počas početnej výhody v presilovej hre Oliver Botka. Hrdinom duelu bol však brankár Hrenák.
Informáciu priniesla webová stránka hockeyslovakia.sk.
Hlas po zápase
Martin Dendis, hlavný tréner SR 18: „Dnes to bol z našej strany veľmi obetavý a tímový výkon, za ktorý chcem chlapcom pogratulovať k víťazstvu. Počas celých 60 minút sme predvádzali aktívny hokej. Čechov sme vysoko napádali, robili sme im veľké problémy, boli sme silní na puku, hrali sme sebavedomo a v obrannom pásme sme ich k ničomu nepúšťali. V oslabeniach sme boli fantastickí a dokázali sme sa presadiť aj v presilovej hre. Brankár Samuel Hrenák podal vynikajúci výkon. Išlo o zápas vysokej medzinárodnej úrovne, hralo sa na hrane a nechýbali ani šarvátky. Sme veľmi radi, že sme po včerajšom dueli s Fínskom ukázali našu víťaznú mentalitu a hernú úroveň a vrátili sme sa na víťaznú vlnu. Chceme sa neustále zlepšovať. Dnes to bol obetavý tímový výkon a toto víťazstvo sme si tvrdo odpracovali. Naša tímovosť prevýšila ich kvality.“