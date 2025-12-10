Fantastický výkon slovenskej osemnástky. Vo federálnom derby zdolala rovesníkov z Česka

Prípravný zápas hráčov do 18 rokov
Česko – Slovensko 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Góly: 27. Šichtař (Švancar) – 16. Šimko, 59. Kováč.
Vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, strely na bránku: 21:36
Zostava SR 18: Čelko – Botka, Floriš, Stančík, Tóth, Požgay, Šuranyi, Syrný – Blahuta, Šimko, Tariška – Repka, Karšay, Kováč – Potočka, Lukáčik, Macák – Ondrejčák, Jakubec, Brath – Šromovský. Tréner M. Dendis.
Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov triumfovala v prvom z dvoch prípravných duelov nad českými rovesníkmi 2:1.
Zverenci tréneri Martina Dendisa predviedli v dueli výborný tímový výkon podporený skvelým brankárom Denisom Čelkom, ktorý zaznamenal 20 úspešných zákrokov. Víťazný gól strelil v 59. minúte Patrik Kováč.
V Hodoníne sa hral vyrovnaný zápas. Už v prvej tretine si oba tímy vypracovali niekoľko gólových šancí, no ujal sa až únik Šimka v 16. minúte počas vlastného oslabenia.
Stredom klziska v rýchlosti potiahol puk až k bránke súpera a zakončil krátkym blafákom pomedzi nohy.
V druhej tretine mohli Slováci pridať ďalší gól, no ponúknutú presilovku nevyužili a v 27. minúte inkasovali.
Z pravého krídla zakončil presne Šichtař. Slováci však boli v druhej tretine mimoriadne strelecky aktívni, súpera prestrieľali 12:4, no vytúženého gólu sa nedočkali.
Nasledujúce pasáže hry boli o veľkom boji o víťazstvo. Slovákom sa podarilo v tretej tretine ubrániť dve oslabenia.
Zverenci trénera Martina Dendisa išli naplno až do posledných sekúnd a vyplatilo sa im to.
V 59. minúte neúnavne napádal rozohrávku súpera Kováč, získal puk a zasunul ho za prekvapeného českého brankára.
V záverečných sekundách ukázali Slováci obrovskú obetavosť a cenné tesné víťazstvo ubránili.
Informáciu priniesla webová stránka hockeyslovakia.sk
Hlas po zápase
Martin Dendis, tréner SR 18: „V prvom rade chcem pogratulovať všetkým k tímovému výkonu. Hrali sme hokej vysokej medzinárodnej úrovne. Zápas sa niesol v atmosfére derby, išlo sa naplno. Boli sme veľmi rýchli v hre bez puku. Dostávali sme súpera pod obrovský tlak, z ktorého nevedel vyjsť. V útočnom pásme sme si vytvorili veľa šancí. V obrannom pásme sme boli stabilní, hrali sme v štruktúre. Vložili sme do hry aj srdiečko a našli sme cestu k výhre. Chcem pochváliť Denisa Čelka za veľmi stabilný výkon. V zlomových momentoch duelu nás podržala aj hra v oslabení. Gratulujem celému tímu k vyspelému medzinárodnému výkonu. Od blokovania striel až po vytváranie šancí v útočnom pásme sme držali našu štruktúru. Ukázali sme aj silnú mentalitu, že sa nikdy nevzdávame. Tešíme sa z výhry, chceme dobre zregenerovať a zajtra pokračovať a opäť sa zlepšovať.“