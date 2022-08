Slovenskú sedemnástku potrápili zranenia. Dostala debakel od USA

Rastislav Paľov, tréner SR 17: "Odohrali sme tretí zápas za tri dni a navyše proti najsilnejšiemu tímu na turnaji. V prvej tretine sme boli ustráchaní a báli sme sa hrať s pukom. Inkasovali sme veľmi rýchly gól a potom prišli ešte štyri zásahy Američanov v priebehu dvoch minút.

Od druhého dejstva sa nám podarilo zlepšiť pohyb, neurobili sme tak veľa individuálnych chýb a pred treťou tretinou sme si dali cieľ neinkasovať. Napriek jednému gólu v našej sieti to bola najlepšia tretina v zápase. Do budúcnosti sa musíme naučiť to, aby sme aj proti silnému súperovi hrali bez strachu.

Verím, že v poslednom zápase na turnaji budú hráči pokračovať vo výkone z tretej tretiny duelu proti Američanom a podujatie zakončia víťazstvom."

/zdroj: hockeyslovakia.sk/