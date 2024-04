Slovenskú osemnástku čaká odlet do Fínska, šancu na MS má aj Zubek

PIEŠŤANY. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odletí v sobotu ráno do Fínska, dejiska MS tejto vekovej kategórie. Šampionát privítajú od 25. apríla do 5. mája mestá Espoo a Vantaa v blízkosti Helsínk.

Súboje s Českom, veľmi kvalitným protivníkom, nám ukázali, že krivka našej výkonnosti ide nahor,“ pochvaľoval si v rozhovore pre portál hockeyslovakia.sk hlavný tréner reprezentácie do 18 rokov Martin Dendis.

Tréner reprezentácie Slovenska do 18 rokov Martin Dendis (uprostred) dáva pokyny svojim zverencom (Autor: TASR)

Mladí Slováci dosiahli zatiaľ v príprave dve víťazstvá nad Poliakmi (1:0 a 3:2), v dueloch s Čechmi prehrali 0:3 a 3:4 po predĺžení.

Vo Velkom Meziříčí figuroval v zostave už aj Tomáš Pobežal, ktorý pomohol extraligovej Nitre k postupu do finále play off.

"Do reprezentácie som sa tešil už od začiatku týždňa. V prípravnom zápase proti Česku som sa cítil dobre. Myslel som si, že to bude trochu horšie z môjho pohľadu,“ priznal mladý útočník, ktorý sa teraz musí preorientovať z mužského do mládežníckeho hokeja.

"Samozrejme, je to niečo iné, ale tešil som sa na to a urobím všetko pre to, aby som podal čo najlepší výkon."