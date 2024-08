Slováci v skupine skončili tretí. So Švajčiarmi sa natrápili

Martin Dendis, hlavný tréner SR 18: "Vstup do zápasu nám vyšiel. Hrali sme veľmi aktívne, agresívne a vytvárali sme si veľa šancí. Súpera sme vysoko prestrieľali a po prvej tretine sme viedli 2:0. V druhej tretine sme si to skomplikovali. Veci nám trvali dlhšie, ako by mali a tým pádom sa hra vyrovnala. V tretej tretine sme sa snažili pridať ďalší gól a zlomiť zápas ešte v riadnom hracom čase. Nevyužili sme však naše presilové hry a v závere sme doplatili na slabšiu disciplínu, čo Švajčiari využili na vyrovnanie. Na druhej strane musím chlapcov pochváliť za vynikajúco ubránené oslabenie v koncovke tretej tretiny a v úvode predĺženia. Zároveň ma teší, že ukázali vôľu vyhrať zápas a v predĺžení vybojovali víťazstvo pre Slovensko. Teraz musíme dobre zregenerovať a pripraviť sa na ďalší súboj s Nemeckom."