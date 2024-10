Banská Bystrica s veľkým obratom, Trenčínu sa naďalej nedarí. Spišiaci si strážia náskok

Domácim pre otras mozgu chýbal útočník Dávid Šoltés. Krátko pred zápasom pribudol do tímu útočník Andrej Kukuča, ktorého klub získal výmenou so Zvolenom za Davida Stránského.

Hostia strelili svoj jediný gól až za stavu 7:0. Pri presnom zásahu Andreja Hatalu asistoval aj 16-ročný útočník Juraj Jonas Durčo, pre ktorého to bol debut v extralige.

Hráči Liptovského Mikuláša si vylepšili pozíciu v spodnej časti tabuľky, keď proti HKM Zvolen získali tri body (4:3).

Zvolenčania zostali na ôsmej priečke so 17 bodmi. Hostia v zápase od úvodu doťahovali a darilo sa im to až do stavu 3:3.