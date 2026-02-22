ONLINE: HKM Zvolen - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (50. kolo)

HKM Zvolen - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 50. kola Tipsport ligy.
HKM Zvolen - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 50. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|22. feb 2026 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 50. kola Tipsport ligy: HKM Zvolen - HC Košice.

Hokejisti HKM Zvolen a HC Košice dnes hrajú zápas 50. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 50. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
22.02.2026 o 18:00
50. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 50. kola Tipsport ligy medzi HKM Zvolen a HC Košice.

Zvolen ťahá nepríjemnú sériu štyroch prehier v rade, naposledy nestačili na Michalovce. V tabuľke im patrí 9. miesto, no len o skóre pred Michalovcami.

Košice taktiež nemajú najlepšiu formu, v posledných 4 zápasoch vyhrali iba raz. Na treťom mieste tabuľky však majú štvorbodový náskok pred Žilinou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

