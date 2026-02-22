ONLINE: HKM Zvolen - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (50. kolo)

Hokejisti HKM Zvolen a HC Košice dnes hrajú zápas 50. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 50. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
22.02.2026 o 18:00
50. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 50. kola Tipsport ligy medzi HKM Zvolen a HC Košice.
Zvolen ťahá nepríjemnú sériu štyroch prehier v rade, naposledy nestačili na Michalovce. V tabuľke im patrí 9. miesto, no len o skóre pred Michalovcami.
Košice taktiež nemajú najlepšiu formu, v posledných 4 zápasoch vyhrali iba raz. Na treťom mieste tabuľky však majú štvorbodový náskok pred Žilinou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.