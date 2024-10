ONLINE: HC Košice - HK Dukla Trenčín dnes, Tipos extraliga LIVE (14. kolo)

Pekný piatkový podvečer priaznivcom hokeja! HC Košice budú chcieť nadviazať na výsledok z prvého vzájomného stretnutia s HK DUKLA Trenčín, ktorý sa skončil jednoznačným výsledkom pre oceliarov 7:0.



HC Košice: Košičanom to šľape, posledné dva zápasy vyhrali na ľade svojho súpera. Najprv zdolali Michalovce 4:2 a následne Banskú Bystricu 4:1. V tabuľke sú na druhom mieste za Spišskou Novou Vsou, na ktorú strácajú štyri body. Za nimi sa nachádzajú michalovské líšky so štvorbodovým mankom. Tretím najproduktívnejším hráčom celej súťaže je center Brett Pollock, ktorému sa podarilo nazbierať 17 kanadských bodov za 9 presných zásahov a 8 asistencií.



HK DUKLA Trenčín: Trenčania nenadviazali na víťazstvo v Nitre a podľahli lídrovi zo Spišskej Novej Vsi na domácom ľade 2:4, pričom v zápase viedli 2:0. Od chvosta tabuľky sa nedokážu odpútať, patrí im desiate miesto so ziskom deviatich bodov, zhodne má aj Liptovský Mikuláš a taktiež Nové Zámky. V Dukle je bodovo produktívny legionár Gordie Green so 14-timi bodmi za 5 gólov a 9 asistencií.