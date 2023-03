Slovan rozhodol v poslednej päťminútovke, ujal sa vedenia v sérii

Ján Pardavý, tréner Slovana: "Až na maličkosti, ktoré si rozoberieme, sme odohrali 60 minút play off hokej. Výboj zápasu bol klasický na play off, dali sme gól na 2:1, no ten neplatil. Nezlomilo nás to, chalanom som hovoril, že tím si musí veriť, má kvalitu a zápas otočíme. To sa podarilo. V tretej tretine nám to popadalo, tento výkon hodnotím veľmi pozitívne. Ale ako povedal tréner Michaloviec, mohli sme aj prehrať."

Peter Kúdelka, tréner Michaloviec: "Od prvej tretiny sme zaostávali, Slovan dominoval. Dali sme prvý gól, čo pre nás bola vzpruha vzhľadom k deju. V druhej Slovan dominoval, dal gól, my sme obetavosťou a bojovnosťou držali stav 1:1. Potom sme viedli 2:1, ale Slovan bol lepší, aktívnejší. V ďalšom zápase musíme byť odolnejší a lepšie pripravení."