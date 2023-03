Kuriózny záver na Slovane, rozhodcovia gól Michalovciam neuznali, neskôr už áno

Tipos extraliga - štvrťfinále play off, 2. zápas

BRATISLAVA. Hokejisti Dukly Michalovce zvíťazili v druhom súboji štvrťfinále play off Tipos extraligy na ľade Slovana Bratislava 3:2 po predĺžení a sériu hranú na štyri víťazné zápasy vyrovnali na 1:1.

Domáci hokejisti išli do vedenia v 24. minúte po góle Branta Harrisa, no Dukla vyrovnala o sedem minút neskôr po teči Filipa Vašaša.

V tretej tretine vrátil Slovanu vedenie Jakub Minárik, ale v presilovke sa presadil Patrik Zabusovs.

V predĺžení rozhodol Peter Galamboš. Arbitri jeho víťazný zásah najskôr neuznali, pretože jeho spoluhráč Suja mal hokejku vysoko, no útočník Michaloviec sa puku nedotkol a tak po druhom vzhliadnutí videa rozhodcovia svoj verdikt správne zmenili.

"Neviem, čo sa tam posudzovalo, ja som vysokou hokejkou nehral. Bol som presvedčený, že to bude gól. Našťastie to arbitri na druhý raz potvrdili.

My sa boríme s efektivitou celú sezónu, teraz nám padol takýto gól, je to super. Po včerajšku sme si s chalanmi sadli a hovorili sme si, že musíme obmedziť prednosti Slovana a vyšlo to. Dôležité bude vyhrať tretí zápas," opísal rozhodujúci moment Galamboš.