Šesť zápasov na domácej pôde. Slovensko spoznalo súperov v príprave na MS v hokeji 2026

Slovenskí hokejisti po prehre v zápase Slovensko - Lotyšsko v skupine A na MS v hokeji 2025. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|19. mar 2026 o 15:44
Slovenskí hokejisti sa predstavia v Topoľčanoch, Bratislave a Spišskej Novej Vsi.

Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká v príprave na MS 2026 osem prípravných zápasov. V úvodnom dvojzápase v Topoľčanoch privíta Švajčiarsko, organizátorskú krajinu svetového šampionátu.

Následne absolvuje dvojzápas v Nemecku, v Bratislave si zmeria sily s Lotyšskom a v závere prípravy v Spišskej Novej Vsi s Dánskom. Informoval o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.

SZĽH v piatok spustí predaj vstupeniek na prvý dvojzápas v Topoľčanoch proti Švajčiarsku, ktorý je na programe 16. a 17. apríla.

Do Topoľčian sa reprezentácia vráti po siedmich rokoch. V príprave na domáce MS 2019 tam podľahla Švédsku 0:4. Tentoraz si tam zmeria sily so Švajčiarmi.

„Je to hokejové mesto s veľkou tradíciou. Sme presvedčení, že ľudia zaplnia zimný štadión do posledného voľného miesta.

A nielen v Topoľčanoch, ale aj v Bratislave či Spišskej Novej Vsi, kde by sme sa už chceli predstaviť s najsilnejším možným tímom, ktorý bude mať podobu ako na majstrovstvách sveta,“ uviedol na margo výberu dejiska dvojzápasu prezident SZĽH Miroslav Šatan.

Po Topoľčanoch sa reprezentanti v rámci prípravy presunú do Nemecka. Zostávajúce štyri zápasy odohrajú pred domácimi fanúšikmi. Pri dvojzápase s Lotyšskom, ktorý ponesie názov Kaufland Challenge, padla voľba na bratislavský ZŠ Ondreja Nepelu.

Záverečný týždeň prípravy pred odletom na MS 2026 do Švajčiarska absolvuje národný tím v Spišskej Novej Vsi.

Generálkou na ostrý štart v rámci svetového šampionátu bude na Spiši dvojzápas proti Dánsku.

Príprava na MS v hokeji 2026

16. apríl o 16.30 h Slovensko - Švajčiarsko (Topoľčany)

17. apríl o 16.30 h Slovensko - Švajčiarsko (Topoľčany)

23. apríl o 20.00 h Nemecko - Slovensko (Kaufbeuren)

25. apríl o 17.00 h Nemecko - Slovensko (Augsburg)

2. máj o 17.00 h Slovensko - Lotyšsko (Bratislava)

3. máj o 17.00 h Slovensko - Lotyšsko (Bratislava)

8. máj o 18.00 h Slovensko - Dánsko (Spišská Nová Ves)

9. máj o 16.00 h Slovensko - Dánsko (Spišská Nová Ves)

