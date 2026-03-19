Šesť zápasov na domácej pôde. Slovensko spoznalo súperov v príprave na MS v hokeji 2026

Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká v príprave na MS 2026 osem prípravných zápasov. V úvodnom dvojzápase v Topoľčanoch privíta Švajčiarsko, organizátorskú krajinu svetového šampionátu.
Následne absolvuje dvojzápas v Nemecku, v Bratislave si zmeria sily s Lotyšskom a v závere prípravy v Spišskej Novej Vsi s Dánskom. Informoval o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.
SZĽH v piatok spustí predaj vstupeniek na prvý dvojzápas v Topoľčanoch proti Švajčiarsku, ktorý je na programe 16. a 17. apríla.
Do Topoľčian sa reprezentácia vráti po siedmich rokoch. V príprave na domáce MS 2019 tam podľahla Švédsku 0:4. Tentoraz si tam zmeria sily so Švajčiarmi.
„Je to hokejové mesto s veľkou tradíciou. Sme presvedčení, že ľudia zaplnia zimný štadión do posledného voľného miesta.
A nielen v Topoľčanoch, ale aj v Bratislave či Spišskej Novej Vsi, kde by sme sa už chceli predstaviť s najsilnejším možným tímom, ktorý bude mať podobu ako na majstrovstvách sveta,“ uviedol na margo výberu dejiska dvojzápasu prezident SZĽH Miroslav Šatan.
Po Topoľčanoch sa reprezentanti v rámci prípravy presunú do Nemecka. Zostávajúce štyri zápasy odohrajú pred domácimi fanúšikmi. Pri dvojzápase s Lotyšskom, ktorý ponesie názov Kaufland Challenge, padla voľba na bratislavský ZŠ Ondreja Nepelu.
Záverečný týždeň prípravy pred odletom na MS 2026 do Švajčiarska absolvuje národný tím v Spišskej Novej Vsi.
Generálkou na ostrý štart v rámci svetového šampionátu bude na Spiši dvojzápas proti Dánsku.
Príprava na MS v hokeji 2026
16. apríl o 16.30 h Slovensko - Švajčiarsko (Topoľčany)
17. apríl o 16.30 h Slovensko - Švajčiarsko (Topoľčany)
23. apríl o 20.00 h Nemecko - Slovensko (Kaufbeuren)
25. apríl o 17.00 h Nemecko - Slovensko (Augsburg)
2. máj o 17.00 h Slovensko - Lotyšsko (Bratislava)
3. máj o 17.00 h Slovensko - Lotyšsko (Bratislava)
8. máj o 18.00 h Slovensko - Dánsko (Spišská Nová Ves)
9. máj o 16.00 h Slovensko - Dánsko (Spišská Nová Ves)