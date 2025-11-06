Čiernika čaká debut, v bráne nastúpi Škorvánek. Zostava Slovenska proti Rakúsku

Slovenskí hokejoví reprezentanti zľava Maxim Čajkovič, brankár Stanislav Škorvánek a Šimon Petráš počas tréningu
Slovenskí hokejoví reprezentanti zľava Maxim Čajkovič, brankár Stanislav Škorvánek a Šimon Petráš počas tréningu (Autor: TASR)
6. nov 2025 o 11:45
Kapitánom Slovenska bude Marek Hrivík.

LANDSHUT. Slovenskí hokejisti odštartujú Nemecký pohár 2025 zápasom proti Rakúsku.

Tréner Vladimír Országh poslal do bránky Stanislava Škorvánka, dvojkou na striedačke bude Eugen Rabčan.

Centrom prvej formácie bude kapitán Marek Hrivík, na krídlach bude mať Róberta Lantošiho a Petra Cehlárika.

Debut v seniorskej reprezentácii čaká útočníka Alexa Čiernika, ktorý nastúpi v tretej formácii po boku Viliama Čacha a Martina Faška-Rudáša.

Prvú obrannú dvojicu vytvoria Michal Ivan a Mislav Rosandič.

Na tribúne zostali obranca Dávid Romaňák a útočníci Oleksij Myklucha a Šimon Petráš.

Duel Slovensko - Rakúsko vysiela naživo stanica JOJ Šport. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu

Rakúsko: Kickert - Wolf, Nickl, Hackl, Sablattnig, Schnetzer, Zündel, Stapelfeldt, Söllinger - Zwerger, Haudum, Schneider - P. Huber, Kainz, Rohrer - Schwinger, Thaler, M. Huber - Maier, Achermann, Sintschnig

Slovensko: Škorvánek - Ivan, Rosandič, Kňažko, Koch, Gajdoš, Královič, Beňo - Lantoši, Hrivík, Cehlárik - Takáč, Sukeľ, Okuliar - Čiernik, Čacho, Faško-Rudáš - Roman, Čederle, Čajkovič

Reprezentácie

    dnes 11:45
