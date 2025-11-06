Čiernika čaká debut, v bráne nastúpi Škorvánek. Zostava Slovenska proti Rakúsku

LANDSHUT. Slovenskí hokejisti odštartujú Nemecký pohár 2025 zápasom proti Rakúsku.
- ONLINE: Slovensko - Rakúsko dnes, Nemecký pohár 2025 LIVE
- Program, výsledky a tabuľka - Slovensko na turnaji Nemecký pohár 2025
Tréner Vladimír Országh poslal do bránky Stanislava Škorvánka, dvojkou na striedačke bude Eugen Rabčan.
Centrom prvej formácie bude kapitán Marek Hrivík, na krídlach bude mať Róberta Lantošiho a Petra Cehlárika.
Debut v seniorskej reprezentácii čaká útočníka Alexa Čiernika, ktorý nastúpi v tretej formácii po boku Viliama Čacha a Martina Faška-Rudáša.
Prvú obrannú dvojicu vytvoria Michal Ivan a Mislav Rosandič.
Na tribúne zostali obranca Dávid Romaňák a útočníci Oleksij Myklucha a Šimon Petráš.
Duel Slovensko - Rakúsko vysiela naživo stanica JOJ Šport. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu
Rakúsko: Kickert - Wolf, Nickl, Hackl, Sablattnig, Schnetzer, Zündel, Stapelfeldt, Söllinger - Zwerger, Haudum, Schneider - P. Huber, Kainz, Rohrer - Schwinger, Thaler, M. Huber - Maier, Achermann, Sintschnig
Slovensko: Škorvánek - Ivan, Rosandič, Kňažko, Koch, Gajdoš, Královič, Beňo - Lantoši, Hrivík, Cehlárik - Takáč, Sukeľ, Okuliar - Čiernik, Čacho, Faško-Rudáš - Roman, Čederle, Čajkovič