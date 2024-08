Ramsayho hnevala jedna vec, Studeničov odchod bol pre neho šok

Stále mu hovorím, aby strieľal. Vystrelil z ťažkého uhla a išlo to dnu. Je úžasne, že keď často strieľate puk, môže to ísť dnu alebo môže prísť šanca na dorážku. Potom sme už začali príliš kombinovať, hľadali sme perfektné prihrávky, kreatívne riešenia.

Avšak sú si vedomí jeho hry a robia všetko preto, aby už spočiatku zastavili niečo, čo do hry nepatrí, čo je vlastne ich práca. Takže rozhodcov neobviňujem. Myslím si, že Kristián so svojím časom na ľade naložil dobre.

Ako hodnotíte výkon brankára Samuela Hlavaja?

Samuel bol celkom dobrý. Rakúsku sa darilo strieľať na bránu a cloniť brankárovi a on to zvládal. Párkrát hral s pukom, možno trošku viac, ako by sa nám páčilo. Niekedy ani naši hráči neboli pripravení na jeho pasy. Varovali sme ich, že Hlavaj je v bráne, musia sa rýchlo vracať a očakávať puk. Pomáha to, keď rýchlo rozohrá hru, ale nechceme toho príliš veľa.