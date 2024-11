ONLINE: Slovensko - Rakúsko dnes (Nemecký pohár 2024) LIVE

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní 1. zápasu na Nemeckom pohári 2024 medzi Rakúskom a Slovenskom.



Rakúsko



Rakúšania boli našim súperom v augustovej kvalifikácii na ZOH 2026 v Taliansku. Naši susedia nás hneď na úvod kvalitne preverili. Nakoniec sme ich porazili tesne 2:1.



Slovensko



Slovenská nominácia v poslednej chvíli zaznamenala dve zmeny. Zranených obrancov Mareka Ďalogu aj Olivera Turana nahradili hráči Spišskej Novej Vsi. Kým Dávid Romaňák už má skúsenosť s mužskou reprezentáciou, jeho kolegu Adama Žiaka to ešte len čaká. Do zostavy sa vracia Peter Cehlárik, ktorého tréneri vynechali v augustovej kvalifikácii, no situáciu si vysvetlili a žilinský rodák je opäť pripravený zhostiť sa úlohy lídra reprezentácie.



Nominácia Rakúska:

Brankári: David Kickert, Florian Vorauer, Sebastian Wraneschitz



Obrancovia: Gregor Biber, Thimo Nickl, Ramon Schnetzer, Patrik Söllinger, Paul Stapelfeldt, Clemens Unterweger, Philipp Wimmer, Bernd Wolf, Niklas Würschl



Útočníci: Benjamin Baumgartner, Nico Feldner, Lukas Haudum, Paul Huber, Nikolaus Kraus, Henrik Neubauer, Daniel Obersteiner, Patrick Obrist, Marco Richter, Vinzenz Rohrer, Simeon Schwinger, Lucas Thaler, Ali Wukovits.



Tréner: Roger Bader.



Nominácia Slovenska:

Brankári: Rastislav Eliáš, Matej Tomek.



Obrancovia: Adam Žiak, Dávid Romaňák (obaja HK Spišská Nová Ves), Andrej Golian (Slovan Bratislava), Michal Ivan, Rayen Petrovický (obaja Bílý Tigři Liberec), Marek Korenčík (HC Olomouc), Dávid Mudrák (Hradec Králové), Marko Stacha (HK Nitra)

útočníci: Miloš Roman, Patrik Hrehorčák, Viliam Čacho (všetci Oceláři Třinec), Jakub Minárik, Samuel Takáč, Adam Lukošik (všetci Slovan Bratislava), Lukáš Cingel, Kristián Pospíšil (obaja Kometa Brno), Samuel Buček (HK Nitra), Peter Cehlárik (Leksand IF), Martin Faško-Rudáš (Bílý Tigři Liberec), Matej Kašlík (České Budějovice), Šimon Petráš (HC Košice), Alex Tamáši (Hradec Králové)