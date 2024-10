Hokejový BOSS: Ak Pánik zostane v Slovane, nebude trénovať ešte menej? (podcast)

Aj keď nahodia puk, chýba tam tlak do bránky, hra telom, snaha obrať súpera okamžite o puk. Zvolenskí legionári sú navyše malí. Neviem, či ich takto vyskautovali a bol to ich zámer, aby boli viac technickí, ale ten tím mi príde mäkký,“ tvrdí Valábik.

„Zápas Zvolena som aj komentoval. Na tom tíme som nevidel systém. Nikdy nechcete byť v pozícii mužstva, proti ktorému sa hrá druhým ľahko. V zápase so Slovanom sa toto Zvolenu stalo. Nič nevymysleli.

„Vidíme, že môj tip na Ernesta Bokroša asi nebude správny. Zdá sa, že ste to lepšie odhadli,“ reagoval Valábik

„Zvolen je mužstvo, ktoré dlhodobo budilo rešpekt. Od odchodu trénera Oremusa sa to ale zmenilo. Viacero trénerov sa obmenilo, pritom kostra kádra zostala. Prebral ju niekto? Nie. Akoby sa nevedia upratať, navyknúť si na nejaký systém,“ doplnil Rusnák.

„Je o ňom známe, že nebyť nie ideálnych návykov a naopak vďaka lepšiemu prístupu, mohol byť stále v NHL. On je však v slovenskej lige a kluby mení veľmi často. Navyše, o jeho komplikovanej povahe svedčí aj fakt, že stále má problémy so slovenskými novinármi. Viem, že v Slovane si dal podmienku, že hovoriť síce bude, ale len s vybranými médiami,“ dodáva Benčat.

„Za mňa je to win-win situácia pre Slovan aj Pánika. Hrá celkom dobrú ligu, rozohrá sa a môže sa ešte v Európe posunúť ďalej. Našu ligu výkonnostne prekračuje, jeho prístup môže inšpirovať aj ďalších,“ hovorí Rusnák.

„Toto sa o ňom hovorí aj v zámorí, o jeho prístupe. On má neskutočné kvality. Je prototyp hokejistu. Veľký, dobrý korčuliar, silný, má nenormálnu strelu, úžasné videnie na ľade, vyhýbajú sa mu zranenia. Ale niekde sa stala chyba. A je tu teda riziko.

Ak zostane v našej lige, nebude trénovať ešte menej? On tu totiž vyčnieva, jasne to bolo vidno aj vo Zvolene. Keď chcel, zapojil sa do útoku, ale mal aj momenty, že ak nedostal presnú prihrávku, tak súboj radšej vypustil. Pozor, nemykal plecami, takýto body language nemal, skôr nešiel za pukom,“ doplnil Valábik.