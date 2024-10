Môžu slovenské kluby skrachovať? Ak sa niečo nezmení, liga bude mať probém, tvrdí Rapáč

Totálne vyčerpaní z predchádzajúcich bojov v ňom síce hladko prehrali s Nitrou, no demonštrovali, že klub vedeným generálnym manažérom Richardom Rapáčom je na správnej ceste.

BRATISLAVA. O tom, že Spišská Nová Ves je hokejové mesto, pochybuje málokto. Zvlášť v ostatných rokoch, veď tamojší „rysi“ po postupe medzi extraligovú smotánku dokázali vybojovať v sezóne 2022/2023 bronz a v uplynulej sezóne sa dokonca dostali do finále play-off.

„Zatiaľ zvládne spokojnosť, ale na hodnotenie je ešte zavčasu. Myslím si, že až obdobie okolo prvej reprezentačnej pauzy ukáže to, na čom jednotlivé tímy sú,“ začal Richard Rapáč.

Spišiaci vykročili do sezóny 2024/2025 výborne, bodovali vo všetkých siedmich dueloch a po 7. kole sa udomácnili na špici extraligovej tabuľky.

„To spojenie klubu a fanúšikov, ktoré sme v roku 2021 vytvorili postupom do extraligy musíme udržiavať. Sme totiž klub, ktorý nemá generálneho partnera a keď chceme hrať o top šestku a udržiavať na to potrebný rozpočet, potrebujeme podporu divákov,“ vysvetlil rodák z Popradu, ktorého brat Branislav pravidelne za „rysov“ nastupuje.

„Podstatný je samozrejme budget, s ktorým môžeme pracovať. Akvizícia importov prebieha tak, že najprv sa vytvorí skupina 60-70 hráčov. Z tohto balíka si my potom vyberáme vhodné typy, aby sme mohli doplniť tím s už udomácnenými Slovákmi.

Ak sa my netrafíme správne do importov, môžeme mať problém. Primárnym cieľom je hrať pekný hokej, tešiť divákov a hrať o top šestku,“ povedal Rapáč v relácii V športovom SITE.

„Určite sa nejde na titul. Liga je extrémne vyrovnaná a my patríme medzi kluby, ktoré idú v lete každoročne do rizika súvisiaceho s angažovaním legionárov.

Dosiahnuté výsledky v predchádzajúcich extraligových edíciách pasujú Spišiakov do roly jedného z favoritov na zisk majstrovského titulu. Hovoria o tom i viacerí hokejoví experti. Na východe však očakávania brzdia.

Analyzujeme ich hru na videách, diskutujeme s nimi, ich manažérmi či trénermi a snažíme sa zistiť čo najviac o ich povahe.

Prečo napríklad hrali v prestížnej lige a nepresadili sa, prečo boli neúspešní aj napriek tomu, že boli draftovaní do NHL. Premenných je veľmi veľa a určite nie je jednoduché trafiť všetkých legionárov,“ vysvetlil generálny manažér.

„Menšie kluby ako my si nemôžu dovoliť ‚netrafiť‘ 3-4 hráčov, pretože potom by sme pri rozviazaní kontraktov museli platiť odstupné, fee agentom, letenky a ďalšie veci. Tie peniaze by nám potom chýbali pri angažovaní ich nasledovníkov,“ dodal.

Liga sa rúti do problému

Sumy, ktoré kluby vynakladajú na platy hráčov a veci s tým spojené, sa na Slovensku rok čo rok zvyšujú. O udržateľnosti tohto trendu si Richard Rapáč myslí svoje.

„V každom klube sú zmluvné podmienky iné. Sú kluby, ktoré hráčom platia ubytovanie, letenky rodinným príslušníkom, škôlky a školy ich deťom a podobne. My toto všetko nechávame v ich réžii. Aj na základe toho si potom hráči vyberajú kluby.