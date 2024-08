Richard Rapáč: Chceme fanúšikov Spišskej, nie fanúšikov úspechu

HK Spišská Nová Ves sa za uplynulé roky vyšvihla medzi špičku hokejových klubov na Slovensku marketingovo i výkonnostne. Organizácia pod vedením RICHARDA RAPÁČA prosperuje. Naďalej má veľké plány. Chce dokázať, že sa aj v malom meste dá vybudovať hokejové zázemie na vysokej úrovni. V rozhovore pred sezónou 2024/25 porozprával o príchodoch legionárov, ambíciách po dvoch medailách za sebou či o plánoch na rekonštrukciu štadióna, ktorý po novom nesie názov TIPOSBET Aréna.

Pred sezónou 2024/25 ste výraznejšie obmenili káder, najmä z pohľadu legionárov. Z akého dôvodu?

Nemyslím si, že sme výrazne obmenili káder. Slovenské jadro máme pokope už tretiu sezónu a výmena zahraničných hráčov bola nevyhnutná. To, prečo prišli do nášho klubu, naplnili do bodky. Odovzdali maximum a pomohli Spišskej Novej Vsi k historickému úspechu a sami sebe v kariérnom rastie resp. posunu do top súťaží v Európe. Taký bol cieľ pred podpisom zmlúv a ja som rád, že tento koncept funguje pre obe strany. V kádri však zostáva špičkový obranca Nerijus Ališauskas a jeho predĺženie zmluvy ste označili ako “takmer nemožné”. Našiel v Spišskej Novej Vsi svoj domov? Ali trpí na to, že nemá kanadský pas. Myslím si, že ak by sa volal napr. Johnson, tak by už na Slovensku nebol. (úsmev) Je to jeden z najlepších defenzívnych obrancov v našej lige a zhoda okolností hrala v náš prospech pri predĺžení zmluvy.

Nerijus Ališauskas. (Autor: TASR)

Azda najviac v spojitosti so Spišskou zarezonoval príchod Zacka Andrusiaka. V ECHL zbieral viac ako bod na zápas. Nie je však príchod hráčov z ECHL do Európy riskom, keďže sa tu hrá o dosť iný hokej? Každý príchod zahraničného hráča, ktorý ešte nehral v Európe, je rizikom. Dominovať na úzkom klzisku v zámorí je jedna vec. Etablovať sa na nový životný štýl, pracovné podmienky, kultúru, štýl hokeja atď. je vec druhá. My v Spišskej musíme podstupovať toto riziko, lebo si nemôžeme dovoliť brat “overených” importov, ktorí už majú niečo v top ligách v Európe odohraté. Zatiaľ sa nám v skautingu darí, ale nikdy to nie je stopercentné. Ak sa nám podarí trafiť piatich zo siedmich možných, tak to považujeme za úspech. Tvrdíte, že priviesť Andrusiaka bolo najväčšou výzvou, ktorú ste toto leto zvládli. Ako ste ho napokon presvedčili, aby prišiel práve k vám? Najdlhšou je to správne slovo. Toto bolo tretie leto, počas ktorého sme boli v kontakte a riešili jeho príchod. Mal viacero ponúk z našej ligy a takisto z Európy. Zlomovým bodom bol fakt, že sa z minuloročného mužstva až traja cudzinci dostali do českej extraligy. Boli to náročné rokovania, ale, ako som spomínal v otázke predtým, tak to, že v ECHL dominoval, neznamená v podstate nič. V Európe je to štart z bodu nula.

V rozhovore sa dočítate: Prečo Spišiaci kompletne vymenili brankárske duo

Kto je ich vzorom vo výchove talentov

Ako bude vyzerať plánovaná rekonštrukcia arény

Odkiaľ brali peniaze na navýšenie rozpočtu

Čo chce vedenie klubu od fanúšikov

Či majú na Spiši ambíciu vyhrať titul

Ešte o úroveň vyššie v AHL hral obranca Ryan MacKinnon, ktorého plánujete využiť v každej hernej situácii. Má na to, aby sa okamžite zaradil k najlepším obrancom Tipos extraligy? Myslím si, že bude patriť k najlepším obojsmerným obrancom ligy. Nebude to žiadna “bodová mašina” typu Merežka. Ryan prinesie do mužstva viac konzistentnosti, najmä profesionalitu na ľade a hlavne mimo neho. Tento faktor bol minulý rok problémom a preto sme sa toto leto viac zamerali na charakter hráčov a nebrali do úvahy len športové výkony. Do akej miery je pre kanadské a americké posily dôležité, že ich bude trénovať Kanaďan Jason O´Leary? Je to pre nich určite plus, mať trénera, ktorý rozpráva rovnakým jazykom a pozná ich kultúru. Ale nemyslím si, že to je rozhodujúca vec.

Bol aj on dôvodom, prečo ste sa pri importoch zamerali viac na zámorských než na európskych legionárov? Nemá to žiaden súvis. Dlhodobo mame výborne skúsenosti so zámorskými legionármi a preto preferujeme túto cestu. Pri predstavení poslednej posily, Čecha Petra Chlána, ste uviedli, že najlepšie zapasoval do štýlu hokeja, ktorým sa chcete prezentovať. Akým štýlom sa teda plánujete prezentovať? V našej DNA je už od postupu do extraligy rýchlosť. Do tímu vždy hľadáme dobrých korčuliarov, ktorým sedí naše veľké klzisko. Preto sa opäť budeme prezentovať rýchlym ofenzívnym hokejom.

Novým brankárom Spišiakov je Štefan Valluš. (Autor: TASR)