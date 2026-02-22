ONLINE: HK Nitra - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (50. kolo)

Hokejisti HK Nitra a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 50. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 50. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
22.02.2026 o 18:00
50. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Vitajte pri online textovom prenose zo zápasu 50. kola Tipsport ligy! HK Nitra dnes doma vyzve HK Spišská Nová Ves a my vám z tohto duelu prinesieme všetky dôležité momenty. Nitrania sú jasnými favoritmi. Zvíťazili vo všetkých troch doterajších vzájomných stretnutiach.
HK Nitra: Nitra ako líder súťaže má v tabuľke už 100 bodov a pred druhým Slovanom drží trojbodový náskok. Tím má fantastickú formu, svoju víťaznú šnúru ťahá už sedem zápasov. V poslednom kole uspeli Nitrania na ľade košických oceliarov, odkiaľ si odniesli víťazstvo 4:2. Výraznou mierou sa na úspechoch corgoňov podieľa aj útočník Matej Paulovič, ktorý doposiaľ nazbieral 39 kanadských bodov (22G, 17A).
HK Spišská Nová Ves: Spišiaci získali doposiaľ 72 bodov a patrí im siedma priečka. Na šieste miesto, ktoré drží HK Poprad, strácajú štyri body. Práve Popradčania im zároveň ukončili štvorzápasovú víťaznú sériu, keď ich zdolali 4:3 po predĺžení. Najlepším hráčom rysov je Kanaďan Danick Martel, ktorý získal 38 bodov (21G, 17A).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.