Slováci už myslia na Nemcov, voľný deň využili na oddych i tréning. Sú silní, vravel Ivan

"Teší ma, že sme ho dotiahli do víťazného konca. Bolo to 1:0 počas celého zápasu a aj keď sme tam mali šance, išli sme dokonca dvakrát sami na bránu, tak výsledok mohol byť iný.

V tomto sa musíme zlepšiť. Ale bol to tímový výkon, zvládli sme to a zvíťazili," povedal pre TASR obranca Michal Ivan.

Rakúšania sa v uplynulom období zlepšili, Slováci ich v troch zo štyroch duelov zdolali tesne o gól.

"Je to cítiť. Trochu sa zlepšili, ale myslím si, že aj včera hrali ten svoj štýl. Tvrdý a nepríjemný. Sekali nás tam, to tam zostalo, ale je to ich identita.

Ale pridali vlastnú kvalitu. Sú nepríjemní. Každý v tejto dobe vie korčuľovať a napádať, vyhrať súboj. Som rád, že sme úvod do turnaja zvládli," dodal Ivan.

Proti Nemecku to bude nielen o súboji na ľade, ale aj na tribúnach. V Bavorsku pracuje a žije mnoho Slovákov, v Landshute vo Fanatec Aréne povzbudzovali krajanov aj vlani.