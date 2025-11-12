VIDEO: Rovnaké farby a vzor Tatier. Slovensko predstavilo dresy na ZOH 2026

BRATISLAVA. Vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) v stredu prostredníctvom sociálnych sietí predstavilo nové dresy pre sezónu 2025/26.
Hokejisti by mali v nich odohrať nasledujúci olympijský cyklus, čiže obdobie od 2026 do 2030, vrátane Zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine.
„Nové dresy nesú v sebe to najtypickejšie pre našu krajinu – hory," uvádza zväz na webovej stránke. Dresom dominuje silueta Tatier a štátny znak, umiestnený uprostred dresu.
VIDEO: Nové dresy slovenskej hokejovej reprezentácie
„Dresy symbolicky nadväzujú aj na prvé slová slovenskej hymny – „Nad Tatrou sa blýska“. Hory, ktoré sú v nej spomenuté, sa po prvýkrát objavujú priamo na hrudi hráčov – ako pripomienka hrdosti, sily a vytrvalosti, ktorú slovenskí hokejisti reprezentujú na ľade po celom svete," uvádza zväz.
Farby reprezentácie sa nezmenili, nové sady dresov budú v bielo-modro-červenej kombinácii. Domáca verzia dresu bude s prevládajúcou modrou, hosťovská zase s bielou.
„Tatry sú pre Slovákov viac než len hory. Sú hrdým symbolom našej odolnosti a vytrvalosti.
Silueta tatranských štítov bude zároveň symbolickou inšpiráciou pre naše hráčky a hráčov, ktorí si oblečú slovenský dres na vrcholných medzinárodných podujatiach,“ uviedol Miroslav Šatan, prezident SZĽH.
Reprezentácia mala v ére samostatnosti 14 sád dresov. Nové dresy sa príliš nelíšia od súčasnej verzie, ktorú nosia hokejisti od ZOH 2022, kde získali bronzové medaily. Rozdielom je iba spomenutý vzor Tatier.
Fanúšikovia budú môcť nový dres vidieť po prvý raz na Zimných olympijských hrách v Miláne, kde ho slovenská reprezentácia predstaví v zápasovej premiére.
Následne ho budú hráči obliekať počas celého štvorročného olympijského cyklu na všetkých podujatiach pod hlavičkou IIHF.