Skvelý výsledok Sloveniek v príprave. Nórsku strelili päť gólov

Prípravný zápas
Slovensko - Nórsko 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
Góly: 6. Kapičáková (Tóthová), 7. Tóthová, 10. Hlinková (Košecká, Halušková), 23. Košecká, 51. Beňáková (Fančovičová, Drábeková)
Slovenské hokejové reprezentantky vyhrali v pondelkovom medzištátnom dueli v Bratislave nad Nórskom presvedčivo 5:0.
Zverenky trénera Miroslava Mosnára sa pripravujú na turnaj A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta v Budapešti, ktorý odštartuje 12. apríla.
Druhý prípravný zápas čaká na Slovenky v stredu o 16.00 h proti dorastencom HOBA Bratislava na Zimnom štadióne Harmincova v bratislavskej Dúbravke.
Na šampionáte v hlavnom meste Maďarska odohrajú päť stretnutí, postupne sa stretnú s Číňankami, Taliankami, Maďarkami, Nórkami a Francúzkami. Miestenku do najvyššej kategórie MS si vybojuje iba víťaz turnaja.