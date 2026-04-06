Skvelý výsledok Sloveniek v príprave. Nórsku strelili päť gólov

Slovenské hokejistky. (Autor: Tomáš Lengyel)
TASR|6. apr 2026 o 18:24
Slovenky dali už v prvej tretine tri góly.

Prípravný zápas

Slovensko - Nórsko 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Góly: 6. Kapičáková (Tóthová), 7. Tóthová, 10. Hlinková (Košecká, Halušková), 23. Košecká, 51. Beňáková (Fančovičová, Drábeková)

Slovenské hokejové reprezentantky vyhrali v pondelkovom medzištátnom dueli v Bratislave nad Nórskom presvedčivo 5:0.

Zverenky trénera Miroslava Mosnára sa pripravujú na turnaj A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta v Budapešti, ktorý odštartuje 12. apríla.

Druhý prípravný zápas čaká na Slovenky v stredu o 16.00 h proti dorastencom HOBA Bratislava na Zimnom štadióne Harmincova v bratislavskej Dúbravke.

Na šampionáte v hlavnom meste Maďarska odohrajú päť stretnutí, postupne sa stretnú s Číňankami, Taliankami, Maďarkami, Nórkami a Francúzkami. Miestenku do najvyššej kategórie MS si vybojuje iba víťaz turnaja.

